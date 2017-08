»Odločili smo se, da gremo pred vrhovno sodišče… to je njegova druga priložnost in možnost, da se odkupi,« je v televizijskem nagovoru dejal Odinga, misleč na to, da se je na vrhovno sodišče obrnil tudi po izgubljenih volitvah 2013, pa sodniki tedaj večine dokazov o prirejanju volitev niso sprejeli zaradi zamujenega roka. To je takrat utrdilo prepričanje Odingovih privržencev o pristranskosti najvišjega sodnega organa v državi.

Tuji opazovalci, med njimi ameriški in evropski, so ocenili, da so bile volitve, na katerih je pred desetimi dnevi v prvem krogu zmagal aktualni predsednik Uhuru Kenyatta, poštene. Odinga pa ima kar nekaj težav z dokazovanjem velikih nepravilnosti. Omenja denimo, da so se zgodile na enajstih voliščih. Tudi če je to res, je število tam oddanih glasov daleč premajhno, da bi izničilo Kenyattovo prednost 1,4 milijona glasov.