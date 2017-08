Trump postaja vse bolj osamljen

Trumpove reakcije na nasilje, ki je v soboto izbruhnilo v Charlottesvillu in terjalo življenje protirasistične protestnice, so sprožile val ogorčenja tudi med direktorji velikih ameriških podjetij, ki jih je predsednik po prevzemu položaja povabil v novoustanovljena poslovna sveta za predelovalno industrijo ter za gospodarsko strategijo in politiko. V ponedeljek je odmevno odstopil Kenneth Fraizer, temnopolti izvršni direktor farmacevtskega giganta Merck, in si prislužil zajedljiv Trumpov tvit, da bo imel zdaj več časa, da razmisli o pocenitvi zdravil. Fraizerjevi utemeljitvi, da se kot direktor podjetja in zaradi lastne vesti čuti poklicanega dvigniti glas proti nestrpnosti in ekstremizmu, česar da predsednik z enačenjem neonacistov in belskih rasistov s protirasističnimi protestniki ni storil, so sledili tudi direktorji Intela, jušnega podjetja Campbell Soup in izdelovalca športne konfekcije Under Armourja. Po Trumpovem torkovem ponovnem relativiziranju rasističnega nasilja skrajnih desničarjev in zatrjevanju, da »imam za odhajajoče mnogo zamenjav«, pa so odšli še vodja največje sindikalne organizacije AFL-CIO Richard Trumka, predsednik Zveze za ameriško proizvodnjo Scott Paul ter glavni izvršni direktor konglomerata 3M, Inge Thulin. Po poročanju ameriških medijev, da je odstopne izjave spisalo še več članov omenjenih poslovnih svetov, je Trump oba enostavno razpustil. Po mnenju mnogih komentatorjev je to storil v upanju, da zmanjša pritisk nase, vendar ta ostaja tako s strani civilne družbe kot demokratskih politikov, pa tudi republikanski Trumpa puščajo v vse večji osami. Podobne so tudi reakcije iz demokratičnega sveta, medtem ko se je generalni sekretar OZN Antonio Guterres ob obsodbi rasizma in ksenofobije izognil komentiranju Trumpovih izjav.