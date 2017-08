Kako (absurdno) deluje sistem javnega naročanja pri nas, so v Delavski svetovalnici ponazorili z razkritjem dveh primerov javnih naročil: Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana in ministrstva za javno upravo. V SNG Drami so v začetku leta objavili javno naročilo za storitev varovanja, kot merilo za izbiro ponudbe pa poleg cene med drugim navedli tudi stopnjo fluktuacije v zadnjem letu in povprečno mesečno bruto plačo varnostnika in receptorja. Nekateri ponudniki so takšnim merilom nasprotovali, vendar so v SNG Drami vztrajali pri svojem. Sledili so namreč priporočilom za upoštevanje socialnih in družbenih vidikov pri javnem naročanju, ki jih je pripravil direktorat za javno naročanje, je pojasnil Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Priporočila naročnike spodbujajo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, ki upošteva socialne vidike, kot so zaposlitvene možnosti, dostojno delo in socialna vključenost.

Ministrstvo za javno upravo, v okviru katerega deluje direktorat za javno naročanje, je medtem objavilo javno naročilo, v katerem ni sledilo priporočilom lastnega direktorata, je opozoril Lukić. Kot edino merilo za izbiro ponudbe je v javnem naročilu za storitev čiščenja navedlo – ceno. »Zdaj pa naj nekdo razloži ta absurd: ministrstvo za javno upravo odda naročilo na podlagi najnižje cene, očitno za čiščenje prostorov direktorata za javno naročanje, in pri tem preprosto povozi socialno odgovorno javno naročanje,« je bil kritičen Lukić.

Ministrstvo: Cena mora biti del kriterija Na ministrstvu so za omenjeno javno naročilo prejeli štiri ponudbe. Že to, da je bila najdražja za kar sto odstotkov višja od najcenejše, bi moral biti znak za alarm, je prepričan Lukić. Ocenjuje namreč, da najcenejši ponudnik stroške znižuje z izkoriščanjem delovne sile, ki prejema minimalno plačo in delo opravlja v čezmernem obsegu. Na ministrstvu za javno upravo so nam razložili, da so pri samem postopku v celoti sledili zakonu o javnem naročanju, ki (z izjemo določenih storitev) »cene kot edinega merila ne prepoveduje, ravno nasprotno, že sama evropska javno naročniška zakonodaja določa, da morata biti strošek ali cena vedno del kriterija«. Ob tem niso pojasnili, zakaj so ceno navedli kot edino merilo za izbiro ponudbe. So pa poudarili, da naročniku ni treba vedno preveriti najnižje ponudbene cene kot neobičajno nizke. V tem primeru na ministrstvu k preverjanju neobičajno nizke cene niso bilo zavezani, ker vrednost ponudbe ni bila za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb.