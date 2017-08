Nizkocenovnik Air Berlin, drugi največji nemški letalski prevoznik, se po poročanju več nemških medijev že kakšne tri tedne pogaja o prodaji delov družbe s tremi potencialnimi kupci. Glavni interesent je po poročanju nemških medijev Lufthansa, ki ima tudi podporo nemškega prometnega ministra Alexandra Dobrindta. Ta je danes dejal, da morajo večji deli Air Berlina preiti v roke nemškega kupca in Lufthansa je za to po njegovih ocenah primerna, saj bi si z nakupom okrepila položaj v primerjavi s konkurenco v tujini.

Kdo sta preostala dva interesenta, ni znano. A glede na izjave, tako ministra kot z vrha obubožanega letalskega prevoznika, gre za ponudnika iz tujine. Oba naj bi bila finančno dovolj močna in dovolj resna, da bi družbi zagotovila prihodnost. Kako bo družba razdeljena in kateri deli bodo prodani kateremu ponudniku, še ni jasno. Lufthansa naj bi bila po poročanju Süddeutsche Zeitung pripravljena odkupiti okoli 90 od 140 letal družbe Air Berlin, pri čemer od nje že najema 38 letal, prevzeti posadke in tudi vse na omenjena letala vezane linije. Hkrati naj bi odkupila hčerinsko družbo Air Berlin v Avstriji, Niki. Po informacijah časnika bi lahko posel sklenili že prihodnji teden.

Etihad Airways ukinil finančne injekcije V zakulisju se šušlja, da so se v Lufthansi na prevzem Air Berlin pripravljali že najmanj eno leto. Finančni propad Air Berlin sicer ni presenečenje, saj se je družba s finančnimi težavami soočala že dlje časa. V zadnjih dveh letih si je nabrala kar za 1,2 milijarde evrov izgub in je bila v celoti odvisna od finančnih injekcij največjega posamičnega delničarja Etihad Airways iz Združenih arabskih emiratov. Do zadnjih dogodkov, predvsem razglasitve nesolventnosti, pa naj bi prišlo zaradi nesoglasij med Etihadom in Lufthanso, ki je z družbo zaradi najemne pogodbe že tesno povezana. Lufthansa je v začetku leta predčasno nakazala 130 milijonov evrov za najem letal, da bi tako izboljšala finančni položaj družbe. Etihad je nato zahteval, da se Lufthansa v primeru razglasitve insolventnosti tem sredstvom odreče, Etihad pa bi v zameno zagotovil svežih 50 milijonov evrov za obstoj letalskega prevoznika. Lufthansa je predlog zavrnila, Etihad pa je sporočil, da ne bo več pokrival izgub. Air Berlin ni ostalo drugega kot razglasitev insolventnosti, piše Süddeutsche Zeitung. Nemška država je letalski družbi nemudoma priskočila na pomoč in ji zagotovila 150 milijonov evrov posojil, ki družbi zagotavljajo preživetje do novembra. Ob tem velja spomniti, da se Etihad že nekaj časa umika iz lastništva evropskih letalskih družb. Pred tem je izpeljal umik iz italijanske Alitalie, ki je zato prav tako morala razglasiti insolventnost. Po spremembi v vrhu Etihada so se spremenili tudi družbini načrti v Evropi.