Zlatko Zahović niti na prtljago ni sam počakal. Darko Milanič je bil preutrujen in je tudi hitro odšel, pa saj je večino povedal že večer prej v Beršebi. Da z rezultatom (1:2) ne more biti zadovoljen, vendar da možnosti ostajajo in da s Hapoelom lahko igrajo. Marcos Tavares je pokazal, da je z mišico bolje, vendar je ravno tako komaj čakal na fizioterapijo. In odhitel.

Ko so včeraj popoldan vijoličasti prispeli iz Izraela na mariborsko letališče, so želeli čimprej domov. Ob počitku, ki ga bo prekinila sobotna tekma s Krškim, natuhtati, kako v torek obrniti rezultat proti Hapoelu. »Ko smo skoncentrirani kot ekipa, lahko naredimo veliko stvari,« je izjava Marcosa Tavaresa ob povratku, ki namiguje, kaj je glavna moč Maribora: kolektivna igra in Ljudski vrt.

Vijoličasti še imajo aktiven rezultat, vendar so v Izraelu tudi kolektivno lahko spoznali, kje (napad) in kako (dueli) so individualno limitirani. »Doma potrebujemo tudi en gol,« je Tavares preprosto ponovil, kaj loči vijoličaste od elite. Sliši se precej lažje, kot je, morda še zlasti zanj, saj je v Izraelu zabil še 25 evropski gol. Toda ker je kapetana v nadaljevanju posrkalo, se je – tako kot v obrambi na račun Jasmina Handanovića – pokazalo, kako zelo je moštvo odvisno od najizkušenejšega. Vprašanje za Milaniča zdaj je, kdo še lahko konkretno zapreti, če en Tavares ne bo zadoščal. Težava namreč je, da so Dino Hotić, Valon Ahmedi in Damjan Bohar delovali, kot da so pokazali skoraj svoj maksimum. Dva, ki ju ni uporabil, sta Gregor Bajde in Martin Kramarič.

Maribor in Hapoel sta se dobro pripravila drug na drugega, toda tako kot je Tavares presenetil domače, za Anthonyja Nwakaemeja gostje niso našli rešitve. »Videlo se je, da je on njihovo glavno orožje, svojo kakovost pa je dokazal z izjemnim zadetkom,« je Darko Milanič opisal 28-letnega nigerijskega igralca, za katerega je Maribor pripeljal Martina Milca, ki pa mu ni bil kos. Za (še) bolj usodnega se je izkazal trenutek nepozornosti, ko je Blaž Vrhovec podrl kapetana Maora Meliksona za enajstmetrovko. »Kontakt je bil, ni sploh pomembno kakšen, sam pa mislim, da se je zgodilo zunaj kazenskega prostora. Škoda situacije, sodnik bi moral bolje videti, vendar ni,« je dvojno obžaloval Blaž Vrhovec. Glede aktivnega rezultata pa je ocenil: »Ne bom rekel, da je pozitiven ali dober, nam pa daje možnosti pred polnim Ljudskim vrtom.«

Ker je tudi Vrhovec potrdil, da jih tekmeci niso presenetili, ima strokovni štab do torka izziv, kako zdaj zabiti vsaj še en gol. »Fantje so kasneje v drugem delu tekme prevzeli pobudo in napadali, žal je nekaj zmanjkalo za drugi zadetek,« je namreč ocenil Milanič drugi del tekme, ko je Hapoel, kar je pričakovati tudi v torek, čakal le še na protinapade. Če bo Maribor konkretiziral ta »nekaj«, je liga prvakov še vedno dosegljiva. Ampak rešitev bo moral najti in pokazati sam s kadrom, ki je na voljo.