V Pakistanu živi družina, v kateri so vsi, starši in devet otrok, izjemno dobri v izgorevanju maščob oziroma je njihovo telo v tem izjemno uspešno. Kot piše nemški tednik Der Spiegel, tega niso vedeli, dokler jih ni obiskal Danish Saleheen, epidemiolog iz Pensilvanije. Pot do družine mu je utrl računalnik. Pregledal je gene 10.503 Pakistancev, ker je iskal ljudi, ki nimajo gena APOC3, in našel to družino: oče in mati sta bratranec in sestrična, in ker ne eden ne drugi nimata tega gena, ga nima niti vseh devet njunih otrok. Saleheen je do genomov 10.503 Pakistancev prišel, ker so ti sodelovali v genetski študiji o boleznih srca in ožilja.

APOC3 je gen, za katerega se farmacevtska industrija močno zanima, ker naj bi oviral razgradnjo maščob. Znanstveniki so prepričani, da blokada tega gena pospeši razgradnjo maščob.

Saleheen je pakistanski družini dajal jedi, polne maščob, nato jim je izmeril maščobe v krvi. Niso se povečale, kot se to zgodi pri večini ljudi ob taki hrani. Za farmacevtsko industrijo je Saleheen s tem potrdil njihovo domnevo o pomenu gena APOC3. Obenem je začel v znanosti obdobje tako imenovane nazaj obrnjene genetike. Doslej so namreč genetiki, da bi razumeli funkcijo genov, izhajali iz ljudi z dednimi boleznimi in iskali gen, ki je bil odgovoren za njihovo prizadetost. Saleheen pa je šel v nasprotno smer. Začel je pri genu, za katerega je domneval določeno pomembno lastnost, v bazi podatkov o genomih ljudi iskal tiste, ki ga nimajo, in preučil posledice.

Tako na primer obstaja gen CCR5, katerega okvara oziroma to, da ga nekdo nima, onemogoča okužbo z aidsom. Pomanjkanje gena SCN9A pa povzroča, da je nekdo imun za bolečino, kar je sicer zelo nevarno, saj se lahko močno poškoduje, ne da bi to opazil. Vendarle farmacevti upajo, da bodo lahko z blokado tega gena našli novo sredstvo proti bolečinam.