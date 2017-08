Med vidnejšimi dogodki v preteklih dneh je opazen upad cen nafte, ki je izgubila dva odstotka vrednosti. V sredo smo iz ZDA dobili podatke o strateških zalogah nafte, ki so pokazali na močan upad zalog (–8,9 milijona sodčkov, pričakovano –3 milijone sodčkov), kar bi običajno signaliziralo dvig cene, vendar se to ni zgodilo. Razlog za nekoliko nepričakovan odziv trga je poročilo o porastu ameriške naftne produkcije, ki se je v preteklem tednu dvignila za 79.000 sodčkov, na 9,5 milijona sodčkov na dan. Vnovičen upad cen naftnih derivatov že skrbi članice Opeca. Naj spomnim, da so se članice naftnega kartela zavezale zmanjšanju produkcijskih kvot, vendar se v praksi dogovora držijo zgolj štiri članice. Dodatne pritiske na ceno nafte izvajajo države, kot sta Nigerija in Libija, ki se zaradi lokalnih pretresov ponovno »vračajo« na naftne trge z višjimi produkcijskimi številkami. Analitiki zaradi tega že pričakujejo nove ukrepe Opeca, vendar se to najverjetneje ne bo zgodilo pred septembrom.

Med podjetniškimi novicami so včeraj pozitivno izstopali poslovni rezultati družbe Alibaba za prvo fiskalno četrtletje. Kitajski trgovinski gigant je objavil 92-odstotno rast dobička na delnico, prihodki pa so se zvišali za 56 odstotkov, na 7,4 milijarde dolarjev. Mesečno število mobilnih uporabnikov se je v enakem obdobju povečalo za 24 odstotkov, na 529 milijonov. Močno so zrasli prihodki iz naslova IT-storitev v oblaku (+96 odstotkov, na 359 milijonov dolarjev), glavni pogon rasti pa je bilo povečanje naročnikov na IT-storitve v oblaku za 75 odstotkov, na 1,01 milijona uporabnikov. Pohod Alibabe na nova IT-področja, kjer je do zdaj kraljevala družba Amazon, je lep kazalnik poslovne filozofije Daniela Zhanga, da pod njegovim vodstvom okrepi navzočnost trgovinskega giganta tudi zunaj osnovne dejavnosti. Delnice družbe Alibaba so v zadnjem letu dni pridobile kar 82 odstotkov vrednosti, po objavi podatkov o poslovanju pa so delnice včeraj že v predtrgovanju pridobile okoli 6 odstotkov.