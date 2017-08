Potem ko je pred tedni na Kongresnem trgu potekal turnir v odbojki na mivki, bodo danes in jutri na tem spomeniku državnega pomena na delu košarkarji. Tudi zdaj prireditev organizira podjetje Extrem, ki ga je tokrat najela košarkarska zveza. V minulih dneh so postavili prireditveni prostor, celotni stroški prireditve znašajo več kot 100.000 evrov, od tega bo šlo 10.000 evrov za nagradni sklad. V javnosti je bilo v minulih tednih več polemik na to temo, tako stanovalci iz središča Ljubljane kot strokovnjaki s področja krajinske arhitekture so opozarjali, da gre za komercializacijo javnega prostora, ki naj bi bil v javnem interesu. Kot kaže, pa ni vse po pravilih tudi, ko gre za pridobivanje dovoljenj.

Organizatorja bodo prijavili inšpekci