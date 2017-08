»Prinesete lahko vaše modne, pohištvene, glasbene, knjižne in otroške izdelke, ki jih boste lahko prodali, zamenjali ali podarili,« vabijo v športnem društvu in ob tem poudarjajo, da prodaja hrane v sklopu garažne razprodaje ni dovoljena. Vsi, ki jih zanima prodaja, si lahko prostor zagotovijo s predhodno prijavo na elektronskem naslovu sd.tabor-recepcija@telemach.net.

Najem prostora z mizo stane 13, brez mize pa 7 evrov. V športnem društvu prodajalce ob tem še prosijo, naj bodo pozorni tudi na čistočo prizorišča. »V parku Tabor se v času garažne razprodaje nabere veliko odpadkov, smeti in cigaretnih ogorkov. Skrb za čisto in urejeno okolje mora postati naloga vsakega izmed nas, zato vse prodajalce prosimo za odgovorno ravnanje,« so zapisali organizatorji in udeležence razprodaje pozvali, naj med drugim s seboj prinesejo vrečko za smeti, v kateri bodo lahko zbirali odpadke in jih po končani razprodaji odvrgli v ustrezne zabojnike, naj cigaretne ogorke zbirajo v manjši vrečki ter da naj v parku ne puščajo izdelkov, ki jih ne bodo prodali.