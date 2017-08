Ničkolikokrat je 28-letni domačin Bistrice ob Dravi prečkal lokalni nezavarovani železniški prehod, saj čezenj vodi makadamska pot do njegove hiše. Lažen občutek domačnosti se je včeraj zjutraj izkazal za usodnega.

Ko se je namreč ob 9.06 Bistričan vračal domov in pripeljal do prehoda, pred njim ni ustavil, kot to ukazuje prometna signalizacija, temveč je zapeljal čez tire v trenutku, ko je iz smeri Ruš proti Mariboru pripeljal delovni vlak Slovenskih železnic, ki je opravljal redno testiranje proge. Vozilo za posebne železniške namene je silovito trčilo v levi sprednji del hyundaija. Strojevodja je nemudoma potegnil zavoro, vlak pa se je ustavil čez približno 400 metrov. Za povzročitelja nesreče je prišla vsaka pomoč prepozno. »Žal je utrpel tako hude telesne poškodbe, da je umrl na kraju nesreče,« je sporočil ‎Anton Vinko, pomočnik komandirja postaje prometne policije Maribor. Štirje delavci, ki so bili na posebnem vlaku, niso bili poškodovani. Železniška povezava med Mariborom in Rušami je bila zatem več ur prekinjena.

Do tragedije na tirih pa je prišlo tudi v sredo popoldne v Domžalah, natančneje pri železniški postaji Rodica. Komaj 12-letna deklica je po podatkih policije kolesarila iz smeri Rodice proti Mengšu in prečkala z Andrejevim križem zaznamovan prehod za pešce ali kolesarje, ko je iz smeri Kamnika proti Ljubljani pripeljal tovorni vlak in trčil vanjo. Deklica je utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče. tk,pk