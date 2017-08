Zgodba danes 46-letnega Janka Pirca iz Mrzlave vasi se je začela leta 2012 oziroma nekaj let prej, ko sta s partnerico iskala alternativno pomoč, da bi omilila njene težave zaradi multiple skleroze. Ko je leta 2010 za sladkorno boleznijo zbolel še dveletni sin, je v iskanju vseh vrst pomoči Pirc izvedel za rastlino, iz katere je mogoče pridobiti smolo, ki naj bi pomagala pri multipli sklerozi ter lajšala težave pri jemanju inzulina. Pred petimi leti je tako kupil semena in na domačem vrtu je zraslo osem sadik konoplje. A še preden bi jih sploh utegnil uporabiti, so mu jo policisti poželi.

Zaradi neupravičene proizvodnje konoplje se je tako leta 2013 znašel na sodišču. Grozilo mu je od enega do deset let zapora. Ves čas je trdil, da je konopljo posadil poskusno, izključno z namenom pomagati najbližjim. A ne prvostopenjskega ne višjega sodišča ni prepričal, obsodili so ga na štiri mesece pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta. Šele vrhovno sodišče ga je februarja lani oprostilo vseh obtožb.

Konoplja še zdaleč ni edina Junija letos je Pirc v središču Brežic odprl trgovino s pomenljivim imenom Konoplja osvobaja. Ob vhodu v trgovino v ličnih loncih rasteta dve visoki sadiki konoplje. »V tem je nekaj simbolike. Predvsem želimo konopljo približati ljudem, hkrati pa poudariti, da vstopajo v svet nečesa povsem naravnega in hkrati stigmatiziranega,« pravi Pirc in dodaja, da mu ne gre toliko za posel kot tak. »Daleč od tega. Vloga naše trgovine ni prodaja, ampak v prvi vrsti svetovanje, izobraževanje. Z izdelki, ki jih imamo, želimo pokazati, kaj vse se da narediti iz te starodavne zdravilne rastline, katere produkti poskrbijo za ponovno ravnovesje v telesu. Res si želim, da bi ljudje sami znali iz konoplje pripraviti izdelke, pa naj bo to čaj, semena, kar koli. Toda zmeraj jim povem, da konoplja še zdaleč ni edina in naj vendarle uporabljajo tudi druga naravna zdravila, od čebule in česna naprej.« Iz konoplje je mogoče izdelati več kot 5000 različnih izdelkov, ki pomagajo pri več kot 600 različnih zdravstvenih težavah, pojasnjuje Pirc. Kanabinoidi so tisti, ki opravljajo funkcijo lajšanja težav oziroma vzpostavljanja ravnovesja v telesu. Gre za snovi, zelo podobne endokanabinoidom, ki jih zdravo človeško telo proizvaja samo. Zaradi svoje psihoaktivne funkcije je med konopljinimi kanabinoidi najbolj znan THC, ki pa ga je v industrijski konoplji manj kot 0,2 miligrama, kar ne povzroča nikakršne odvisnosti. »V konoplji je več kot 1300 različnih spojin in 144 kanabinoidov. Tega je ogromno, zato je govoriti samo o THC neumnost,« pravi Pirc. Še vedno je precej razočaran nad uradno medicino, ki zavrača »moč narave«, ter predvsem nad, kot pravi, neusklajenostjo slovenske zakonodaje. »Po mednarodnih konvencijah je celotna rastlina dejansko legalna, nelegalna je njena zloraba,« je prepričan.