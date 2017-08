Comedy roast battle je ena mlajših in zato tudi manj poznanih disciplin na področju standupa. »Najprej smo morali Slovence malce vzgojiti na širšem področju komedije, šele sedaj pa je pravi čas za takšen boj. Pokalo bo od črnega humorja, predvidevam, da bo kakšen od borcev zakorakal tudi čez rob večine v občinstvu. Morda bo kdo iz občinstva na trenutke pogledal v tla ali pa si obraz zakril z rokami, a na koncu bodo domov vsi odšli zadovoljni,« o disciplini, na katero je pred leti naletel v ameriških klubih, razlaga eden od organizatorjev Panča Andrej Težak - Tešky. Na odru bosta torej naenkrat stala dva komika, ki si bosta v obraz povedala vse, kar jima gre. »Gre za kratke spopade po turnirskem sistemu izločanja. Morda je malce podobno freestyle rapu,« najde primerjavo, ki jo bodo razumeli tudi mlajši bralci.

Vsakemu boju sledi objem

Padale bodo besedne granate, udarci sarkazma in žalitev, sodnik v ringu pa bo občinstvo, ki bo z aplavzom izbralo zmagovalca. Ta se bo nato v naslednjem krogu spopadel z zmagovalcem drugega duela. »Bistvo ni žaljenje ali pa to, da si najbolj krut in ogaben. Lahko si popolnoma prijazen, a inovativen, s čimer nasmejiš občinstvo, kar je končni cilj,« pravi komik Aleš Novak in se nasmeji, ko ga pobaram, ali se na koncu vsakega od dvobojev zares objamejo. »Seveda. To je razlog, zaradi katerega sploh tekmujemo v tej disciplini.« Da gre bolj za način, na kakršnega nasprotnika užališ, se strinja tudi Eva Virc. »Lahko bi rekli, da bomo imeli vojno besed. Videli bomo, kdo se zna bolj inovativno izražati in komu najbolj ležijo igre z besedami,« napove. »Zelo pomembno je, da imaš trdo kožo in da šal ne vzameš osebno,« pa recept za uspeh razkrije doslej pri nas še nepremagan kralj roast battla Rok Škrlep. »Za nas je dobra žalitev kompliment, saj to pomeni, da si je za dobro šalo nekdo vzel več časa in je premišljeval o tebi. Gre za nekakšen izraz ljubezni. Zamere ni,« nadaljuje. Podobno razmišlja tudi Tešky: »Žalitve ne pomenijo, da nekdo nekoga ne mara – ravno nasprotno. Ne gre za žalitve, ki so same sebi namen. Ko v komediji nekoga užališ na smešen, čim bolj izviren način, to pomeni, da ga imaš rad.« Občinstvo lahko tako zgolj upa, da bo torkov oder pokal od naklonjenosti in ljubezni med osmerico. Poleg omenjene trojice se bodo v epskem spopadu komikov v žaljenju preizkusili še Gašper Bergant, Marko Žerjal, Nejc Šmit, Sašo Stare in Žan Papič. V takšni postavi bodo nastopili že četrtič – dvakrat so se v tej disciplini preizkusili v klubu smeha 10ka, enkrat pa še v letnem gledališču Khislstein v Kranju.

Poleg nekaj imen, ki jih morda poznate s televizijskih zaslonov, zagotovo najbolj izstopa edina predstavnica »nežnejšega« spola, Eva. »Morda kdo pričakuje, da bomo z njo ravnali v rokavičkah, a prizanašanja ne bo. Vsi drugačni, vsi enakopravni. Za to ste se borile. To je enakopravnost,« je jasen Novak. Virčeva nežnosti soborcev niti ne pričakuje: »Ne bo prizanesljivosti – ne z njihove ne z moje strani.« Škrlep z njo sočustvuje, saj ima po njegovem Eva dodatno težko nalogo predstavljati nežnejši spol v tako kruti bitki med fanti, ki ne poznajo milosti. »A je bilo doslej vendarle obrnjeno in bi ona morala biti na trenutke bolj prizanesljiva do katerega od nas,« se zasmeji.