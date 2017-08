Z vnovičnim zaslišanjem zdaj že upokojene timske medicinske sestre Nade Savić se je nadaljevalo sojenje zdravniku dr. Ivanu Radanu, med drugim obtoženemu umorov štirih pacientov. Preverjali so zdravnikov zagovor glede smrti zadnjega pacienta, ki naj bi umrl zaradi smrtonosnega odmerka kalija. Radan je decembra 2014 sestri odredil aplikacijo kalija, ona ga je dvakrat vprašala, ali je prepričan, on pa ji je odvrnil, naj infuzijski aparat nastavi na najhitrejšo hitrost. To je tudi storila.

A Radan se zagovarja, da je pred tem na cevko namestil obvod in da je zato kalij stekel v podlogo, torej mimo bolnika. Obvoda in podloge sicer ni videl nihče, Radan pa zatrjuje, da je želel le provocirati in preveriti, ali se bo kdo na oddelku ustrezno odzval. Strokovna priča tožilstva dr. Mateja Lopuh je pred časom pričala, da z infuzijskim sistemom, ki so ga tudi v UKC začeli uvajati leta 2012, takšen obvod v praksi ni izvedljiv. Radan je odvrnil, da je uporabil star sistem, ki je to omogočal in da jih je bilo po predalih oddelka takrat še veliko.

Savićevi so pokazali dva sistema; dejala je, da so na oddelku uporabljali oba in da je pri obeh možno izvesti tako, da kalij teče mimo. Tožilka dr. Katarina Bergant je nato opozorila, da Lopuhova ni govorila o nobenem od teh sistemov, ampak o nekem novejšem, ki je enemu od starih zelo podoben. Savićeva je odvrnila, da ga ne pozna, da ga na oddelku niso uporabljali, razen če nje kot pogodbeno zaposlene o tem niso obvestili. A to se ji ni zdelo verjetno.

Pričo so vprašali tudi, ali je pacient pred smrtjo morda spremenil barvo. Študentka, ki je spremljala umiranje pacienta, je namreč povedala, da je postal vijoličen in napihnjen, kar naj bi bila po strokovni publikaciji iz ZDA, ki jo je navedla Lopuhova, reakcija na visoko količino kalija. Savićeva je odvrnila, da je imela takrat veliko dela in naj sodniki o tem zaslišijo posteljno sestro. Sojenje se bo nadaljevalo sredi oktobra. Do takrat bo sodnik Martin Jančar izvedel, ali je neki avstrijski strokovnjak res pripravljen za namene raziskovanja vpliva aplikacije kalija na srce narediti poskus na prašiču. To mu je namreč pred časom omenil avstrijski izvedenec dr. Wolfgang Kröll.