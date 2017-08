Vila Mir stoji poleg rezidence, ki jo je Nato bombardiral leta 1999. O tem, zakaj so jo zgradili prav tam, krožijo različne govorice. Po eni od neuradnih naj bi bil to način, da se Tito in Jovanka Broz razideta v času, ko je bil njun zakon praktično že končan. Uradna različica je drugačna: »Titovi najbližji sodelavci so predlagali gradnjo ločene vile, v kateri naj bi maršal preživel starost,« je za Blic povedala kustosinja Sandra Vesić Tesla. »Na žalost tega ni dočakal.« Dosmrtni predsednik nekdanje Jugoslavije je, kot pripovedujejo priče, osebno spremljal gradnjo. Ker pa se mu je zdravje hitro poslabšalo in je končal v ljubljanskem Kliničnem centru, kjer je tudi umrl, v luksuzni vili ni preživel niti dneva.

Prilagojena za invalidski voziček Hiša je bila zgrajena popolnoma v skladu s Titovimi potrebami. Ker so mu zaradi zdravstvenih težav amputirali nogo, so projektanti upoštevali, da bo, ko se vrne iz bolnišnice, uporabljal invalidski voziček. Zato so v vilo poleg stopnic vgradili prostrano dvigalo, rampe in mostiček, ki zadnji del vile povezuje z velikim posestvom. V prvem nadstropju je prostor, kjer potekajo sestanki z delegacijami v spremstvu najvišjih povabljencev, v drugem pa sta dva razkošna predsedniška apartmaja. Pod zemljo sta urejena luksuzni bazen in savna, v katerih lahko uživajo gostje najvišjega ranga, v prizidku pa je trezor z darili, ki jih je Josip Broz Tito v svojem mandatu prejel od državnikov z vsega sveta.

Od izvirne opreme ostal le teleskop Pohištvo za Titovo rezidenco je bilo skrbno izbrano, a ga je sredi 90. let iz nje odnesla vojska. V tistem času se je začela prva prenova; hišo so najprej pripravili za takratnega predsednika Zorana Lilića, še enega nesojenega stanovalca, nato pa za Slobodana Miloševića, ki je edini imel čast, da je v njej živel. »Svileni« obok osrednje dvorane (lesena konstrukcija, prevlečena z belo svilo) je zaradi lažjega vzdrževanja zamenjalo zvezdnato nebo, Titov beli in zlati salon za sprejeme v pritličju ter druge prostore pa je napolnilo pohištvo različnih barv in slogov, ki ga je kupovala vlada. Rumeni salon, v katerem so potekala pogajanja o Miloševićevi predaji, je s črkami, vrezanimi v zid, »okrasil« njegov vnuk. Edini predmet, ki od prvega dne stoji v vili, je maršalov teleskop v enem od predsedniških apartmajev.

Po Titovi smrti nastal muzej Kmalu po Titovi smrti so vilo z namenom, da počastijo ime in lik nesojenega stanovalca, spremenili v muzej. Z istim ciljem je bil po odločitvi skupščine SFRJ leta 1982 ustanovljen Spominski center Josip Broz Tito, katerega naloga je bila »varovati vse objekte in predmete, vezane na življenje in delo tovariša Tita«. V vilo Mir so hitro namestili likovno zbirko, zbirko uporabnih umetnosti, arheološko zbirko, zbirko diplom in plaket, numizmatično zbirko in zbirko osebnih predmetov Josipa Broza. Zaradi novih političnih okoliščin, ki so med drugim privedle do spremembe državnih meje, je spominski center deloval vsega desetletje in pol.

Začetek delovnega dne v biljardnici Tito se je pogosto zadrževal v biljardnici, ki je bila na posestvu postavljena leta 1932, današnji videz pa je po več adaptacijah dobila leta 1972. »V tem objektu so bili orodje in stružnica, s katerimi je izdeloval drobne predmete, kot so držala za nalivnike in svinčnike, laboratorij za razvijanje fotografij, kar je bila prav tako velika maršalova strast, ter miza za biljard, ki še danes stoji na istem mestu in po kateri je stavba dobila ime. Tu je Tito začenjal delovni dan ob jutranjem časopisu in prvi kavi,« navaja kustosinja Sandra Vesić Tesla. Vhod v biljardnico je danes skozi dvokrilna vrata, prostor pa je urejen kot prijetna dnevna soba z manjšim regalom za steklenice vina, nasproti katerega se razprostira dolga lesena miza s stoli.

Lovsko hišo mu je podarila Slovenija Tretji objekt na posestvu je lovska hiša, ki jo je Republika Slovenija Titu podarila za 60. rojstni dan, služila pa je za hranjenje lovskih trofej. Lesena zgradba je umeščena v gozdni del parka; okoli nje je zasajeno rastlinje, tu pa je postavljen tudi majhen gozdni bazen z vodnjakom, kar prispeva k videzu pravljične lesene brunarice v slovenskem slogu. V hiši so bili razstavljeni orožje, številna priznanja in maršalove osebne lovske trofeje, med njimi rogovi bizona in vodne antilope ter levje krzno iz Etiopije, Kenije in Tanzanije. Častno mesto nad kaminom je zavzel los, ki ga je Tito odstrelil leta 1962 v Podmoskovju. Zgradba, ki zaradi prenavljanja danes ni več podobna izvirni, služi za sprejeme. Vir: www.blic.rs