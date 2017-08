16. avgusta 1977 je v ameriškem mestu Memphis umrl kralj rock'n'rolla – to verjame 80 odstotkov Američanov, a je velik delež tudi tistih, ki menijo, da se je pred 40 leti zgodila ena največjih prevar v zgodovini človeštva. Novica o njegovi smrti je sprožila najbolj trdovratne teorije zarot.

Teorij o Elvisu, ki je uprizoril lastno smrt, je nešteto. Na portalu Mental Floss so strnili seznam teorij, ki teoretikom zarot ne dopuščajo, da bi Elvisa pustili mirno počivati.

Na dan smrti kupoval letalske vozovnice Popoldne 16. avgusta bi naj možakar, podoben Elvisu, na letališču v Memphisu kupil enosmerno vozovnico v Buenos Aires. Na letališču se je prijavil z imenom Jon Burrows. Gre za ime, ki ga je Elvis pogosto uporabljal pri prijavah v hotele, kadar je želel ostati neopažen. Patrick Lacy, avtor knjige o Elvisu, je hitro opravil s to teorijo zarote. Intervjuval je nekaj letaliških uslužbencev in ugotovil, da leta 1977 ni bilo mednarodnih letov z memfiškega letališča. Teorija je nekoliko neprepričljiva tudi brez tega podatka. Poraja se vprašanje, zakaj bi eden najbolj znanih ljudi na svetu tvegal in v svojem domačem kraju kupil letalsko vozovnico, ko pa je vendar želel, da bi ljudje verjeli, da je umrl.

Nenavadno težka krsta Naslednja teorija zarote je nastala zgolj dva dni po prvi. Na posnetkih pogreba je vidno, kako so pogrebniki s težavo dvignili in nosili krsto. Kralj rock'n'rolla se je resda v zadnjih letih nekoliko poredil, toda vseeno ne toliko, da bi skupina pogrebnikov stežka nosila krsto z njegovim truplom. Teoretiki zarote so hitro našli razlago: notranjost krste je bila opremljena s hladilnim sistemom, takšnim, kot ga uporabljajo med transportom voščenih lutk. Nastanek še ene teorije zarote je povzročil napis na Presleyjeven nagrobniku, na katerem piše »Elvis Aaron Presley«. Ker je bilo Elvisovo uradno srednje ime Aron in ne Aaron, so nekateri v napačnem zapisu videli zagotovilo, da je Elvis v resnici še živ, kar je z napačnim napisom na nagrobniku želel sporočiti najbolj zvestim oboževalcem. Tudi ta teorija je bila ovržena po hitrem postopku. Elvisov bratranec je potrdil, da je bil pevcu zapis »Aaron« enostavno ljubši.

Smrt kot povod za teorije zarote Vzrok smrti slavnega pevca je še eden izmed razlogov za nastanek teorij zarote. Teh namreč ne prepriča uradno poročilo o smrti, v katerem je zapisano, da je Elvis umrl zaradi srčne kapi. Čeprav je pred smrtjo tehtal najmanj 110 kilogramov in je imel po besedah nekega zdravnika »arterije 80-letnika«, se srčna kap dvomljivcem ne zdi možen vzrok smrti. Toksikologi so v njegovi krvi našli več kot deset različnih drog, kar je podžgalo teorije o tem, da je bil Elvis žrtev polifarmacije – hkratnega jemanja več zdravil.

V vrsti čakal na hamburger Dobro desetletje po domnevni smrti naj bi se Elvis očitno potikal po mestecu Kalamazoo v Michiganu. Tam naj bi ga v lokalnem supermarketu opazila neka ženska. Elvis je menda kupoval varovalke, oblečen pa je bil ves v belo. Da je Elvis res v mestu, je potrdila tudi njena hčerka, ki ga je nekaj dni kasneje videla v Burger Kingu. Elvis se je rad prehranjeval s hitro hrano, kar je po mnenju teoretikov zarot zadosten dokaz, da je bil tistega dne v Burger Kingu prav on.