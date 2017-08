»Vsakdo, ki policiji prijavi metanje smeti po mestu, postavitev nezakonite stojnice ali pa vožnjo motoristov po pločnikih, bo nagrajen s polovično vrednostjo denarne kazni, potem ko bo kršitelj prijet,« je za danes pojasnil predstavnik bangkoških mestnih oblasti Wanchai Thanomsak.

Število prijav manjših kaznivih dejanj se je povečalo že dva dni potem, ko je bangkoška mestna hiša objavila že desetletja star sistem nagrajevanja. V objavi so ljudi spodbudili, naj preko družbenih omrežij, kot sta Facebook in Line, policiji sporočijo zapažena kazniva dejanja. Denarne kazni sicer običajno znašajo med tremi in 300 dolarji.

»Zakon pravzaprav ni nov. Pri nas je prisoten vse od leta 1992. Ljudje pa niso vedeli za ta sistem nagrajevanja,« je še pojasnil Thanomsak. V preteklih letih so po njegovih besedah prejeli manj kot pet prijav prekrškov na leto. Po objavi poziva o informiranju policije, pa so do sedaj aretirali in oglobili že deset ljudi.