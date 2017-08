“Potrebo po novem sistemu za prodajo vstopnic smo opazili ob tesnem sodelovanju z organizatorji dogodkov. Z njimi že več kot 3 leta sodelujemo pri izvedbi dogodkov, ki uporabljajo naš sistem z blagajnami in brezgotovinskem plačevanju. Želimo urediti prodajo vstopnic, ki bo omogočila hiter, preprost in varen nakupni proces za obiskovalca brez dodatnih stroškov,” pravi Jure Kastelic, soustanovitelj podjetja Olaii. V ekipi so zato razvili platformo, kje obiskovalec lahko v manj kot minuti kupi vstopnico na način, ki je njemu najljubši, ob tem pa organizatorjem brezplačno omogočili še sistem za preverjanje veljavnosti večje količine vstopnic hkrati.

Enostavno za organizatorje in obiskovalce “Vse rešitve v ekosistemu Olaii že od začetka stremijo k viziji, ki omogoča brezskrbno poslovanje in obiskovalcu prijazno izkušnjo ob obisku dogodka. Zato je tudi prodaja vstopnic oblikovana tako, da lahko organizatorji obiskovalcem ponudijo hitre, preproste in varne načine do vstopnice. Sistem omogoča odpravo vseh skritih stroškov, ki nastanejo za obiskovalca in organizatorja ob nakupu vstopnice,” je o dodani vrednosti, ki jo storitve podjetja Olaii prinašajo trgu, povedal Kastelic. Bistvo je, da želijo odpraviti zapleteno birokacijo, ki omejuje organizatorje, in nepotrebne dodatne stroške, denimo za registracijo na portalu, provizija pa je vezana samo na prodano karto. Poleg tega Olaii razvija tudi celoten sistem za plačevanje na dogodkih s storitvami Olaii POS in Olaii Cashless. Olaii POS so napredne in preproste davčne blagajne, ki omogočajo podrobno analizo prodaje, Olaii davčne blagajne skrbijo za hitro strežbo in gostincu prijazen sistem, Olaii Cashless pa omogoča brezgotovinsko plačevanje na dogodkih. Obiskovalec na kartico ali zapestnico naloži poljubno vsoto denarja in z njo plačuje na dogodku, podobno kot to že počnejo na festivalih v tujini, denimo na Szigetu. “To omogoča krajše čakalne vrste, boljši nadzor nad denarjem, odpravi kraje in dvigne prodajo do 35 odstotkov,” je prepričan Kastelic.