Costa je po poročanju Independenta pojasnil, da sta kluba v sklepni fazi dogovarjanj, zatem ko so pogajanja še pred časom »zavila v slepo ulico«. Španec brazilskih korenin je poletje preživel v svoji domovini, saj mu je trener njegovega zdajšnjega kluba Antonio Conte sporočil, da ni več v načrtih za prvo ekipo. Od tedaj je 28-letni napadalec na vsak način želel oditi iz kluba, pred časom je na instagramu v živo predvajal dogajanje z zabave, pri čemer je imel na sebi dres Atletico Madrida.

Španski klub, za katerega brani Jan Oblak, je hkrati nekdanji klub Diega Coste. Španski reprezentant se sicer zelo dobro razume s tamkajšnjim trenerjem Diegom Simeonejem, vendar se bo moral ob odličnemu francoskemu golgeterju Antoinu Griezmannu močno potruditi za mesto v prvi ekipi. Poleg tega Španci do januarskega prestopnega roka zaradi kazni še ne smejo registrirati nobenega novega igralca. Bo pa ta čas lahko Costa namenil kondicijski pripravi, saj so glede na njegov poletni počitek pri Atleticu zanj že pripravili poseben režim treningov.

»Moj povratek je že določen, moram se vrniti v Atletico Madrid. Kot kaže so pogovori s Chelseajem zavili v slepo ulico, a mislim, da se bo to po mojem prihodu v Španijo razrešilo zelo hitro.« »Vodstvu Chelseaja sem dejal, da če me trener ne želi v ekipi, želim nazaj v Atletico.« Pred časom pa je Španec svojo situacijo pri modrih komentiral takole: »Trenutno želijo, da treniram z rezervisti, hkrati pa ne bi imel dostopa v garderobo prve ekipe. Nisem kriminalec! Menim, da to glede na vse, kar sem storil za klub, do mene ni pošteno.« Costa je za Chelsea od leta 2014 zaigral na 89 ligaških srečanjih in prispeval 52 zadetkov.