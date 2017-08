Tokrat bodo za edinstveno energijo na odru in pod njem, skrbeli vrhunski domači in tuji izvajalci. S ponosom vam predstavljamo letošnje dogajanje, ki bo potekalo od 20.00 ure pa vse tja do zgodnjih jutranjih ur. Zabava bo poskrbljena za prav vse generacije, pripravili bomo tudi širok izbor gostinske ponudbe, »chill out« zone in še veliko več.

Jelena Rozga Žena, majka, KRALJICA. Hrvaška pevka, vsem znana kot bivša vokalistka skupine Magazin. Tokrat nam bo Jelena predstavila svoj novi album z naslovom »Moderna žena«.

Jan Plestenjak Najbolj uspešen slovenski glasbenik in avtor številnih uspešnic nam bo svoj trinajsti studijski album »Dvigni krila«, naslednika z zlato ploščo nagrajenega albuma »Večja od neba«.

Mambo Kings (Slo) Neustavljivi slovenski žurerji, ki na vsakem njihovem koncertu s preigravanjem tako avtorskih pesmi, kot tudi priredb največjih uspešnic, poskrbijo za odlično vzdušje in nepozabno zabavo!

Karma (Hrvaška) Skupina Karma bo premierno nastopila na Zbiljskih tleh. Duo, ki bo poskrbel za noro energijo ob svojih starih in novih hitih.