Čeprav je Atletico v zadnjih letih iz leta v leto poviševal proračun in izboljševal sestavo ekipe na igrišču, pa v Španiji še vedno za nekaj sto milijonov evrov zaostaja za domačima tekmecema Real Madridom in Barcelono.

Klub, ki ga je preporodil trener Diego Simeone, ko je pred skoraj šestimi leti sedel na trenersko klop, ima torej pred seboj še vedno velik izziv: kako se uspešno vmešati v boj za naslov španskega prvaka. V sezoni 2013/14 je presenetil Real in Barcelono in osvojil la ligo, zadnje tri sezone pa je vselej končal na tretjem mestu; lani se ni zares vmešal v boj za naslov.

Velika težava kluba v preteklosti je bila, da so ga po vsaki sezoni zapustili najboljši igralci, tako da je moral v novo tako rekoč »iz nule«. A tudi to se je spremenilo. Antoine Griezmann, prvi strelec moštva zadnjih treh sezon, je zavrnil mamljivo ponudbo Manchester Uniteda in se še za eno leto zavezal Atleticu.

Klubu je uspelo zadržati tudi najboljšega nogometaša evropskega prvenstva do 21 let, Saula Nigueza, ki je podaljšal sodelovanje za devet let. In če mu uspe zadržati tudi prvega slovenskega vratarja Oblaka, so v klubu prepričani, da se bodo spet lahko borili za naslov španskega prvaka in dobro nastopali v ligi prvakov, kjer so v zadnjih sezonah kar dvakrat zaigrali v finalu (2013/14, 2015/16), a obakrat nato izgubili proti mestnemu tekmecu Realu.

»V klubu smo se posebej potrudili zadržati nogometaše, ki jih želijo vsi najboljši klubi sveta. Da smo zadržali jedro ekipe, ki je v zadnjih letih igrala fantastično, je velik uspeh,« je prepričan trener Simeone. Trenutno je to še toliko bolj pomembno, saj Atleti do januarja 2018 ne smejo registrirati nobenega novega igralca.

»Ponosni smo lahko, da bomo nadaljevali z igralci, ki so nam prinesli toliko uspeha v zadnjih letih,« pa je za klubsko spletno stran dejal generalni direktor kluba Miguel Angel Gil.

Atletico bo sicer prve tri tekme nove sezone španskega prvenstva odigral v gosteh, da bodo dela na novem stadionu končana. Mnogi se bojijo, da takšnega vzdušja, kot so ga navijači v zadnjih 50 letih pripravili na stadionu Vicente Calderon, ne bo moč poustvariti na novem domovanju, ki je skoraj 20 kilometrov severovzhodno stran v bližini mestnega letališča.

A Gil Marin vztraja: »Še pred uradnim odprtjem stadiona smo prodali več sezonskih vstopnic, kot pa ima Vicente Calderon kapacitete, kar le potrjuje, da navijači rastejo skupaj s klubom.«