Z dvodnevnim testnim projektom želijo oblasti v Los Anglesu preveriti, ali bi lahko bili telesni skenerji dober način za zagotavljanje večje varnosti pri transportu potnikov. Pomembno vprašanje, na katerega skušajo s testiranjem odgovoriti, je, kako bi se telesni skenerji obnesli pri vsakodnevni gneči na podzemni železnici.

Čeprav so skenerji zelo podobni tistim na letališčih, se potnikom pred vstopom na podzemno železnico ne bo potrebno sezuvati ali slačiti jaken. »Skenerji so zasnovani tako, da omogočajo hitro preverjanje večjega števila potnikov,« je za AP povedal Dave Sotero, predstavnik za odnose z javnostmi losangeleškega metroja. »Skener hitro locira potencialno nevaren predmet na telesu potnika,« je še dodal.

Večje gneče zaradi skenerjev ne pričakujejo

Oblasti upajo, da se bo skozi skener, ki lahko na uro pregleda do 800 ljudi, nemoteno vila reka potnikov. »Naprava je zasnovana tako, da ne bodo nastajali zamaški in potnikom ne bo treba čakati na varnostni pregled,« je optimističen Sotero. Toda podobno kot na letališčih se bo tudi pri skenerjih na podzemni železnici potrebno za nekaj sekund ustaviti in počakati, da uslužbenci pregledajo posnetek in dovolijo nadaljevanje poti.

Skeniranje potnikov, ki je v dvodnevni testni različici prostovoljno, je po mnenjuJasmina Rozalesa, enega od potnikov, dobra ideja. »Zaradi terorizma se mi zdi varnostno preverjanje potnikov povsem v redu. Če le ne traja predolgo,« je še dodal.