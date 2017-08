Moški naj bi si nogo zlomil v soboto okrog 17. ure, ker pa ni imel mobilnega telefona, ni mogel poklicati pomoči. Kljub poškodbi se mu je uspelo zvleči do kakih 50 metrov nižje ležeče gozdne vlake, kjer so ga nato našli svojci, ki so ga pogrešali že nekaj dni.

Na pomoč so poklicali reševalce, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju, zaradi težko dostopnega terena pa so pri oskrbi in prenosu poškodovanca pomagali člani Gorske reševalne službe Kamnik.

Ponesrečenca so varno prenesli do reševalnega vozila in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.