Real je levji delež na poti do druge lovorike v sezoni (ima že evropski superpokal) opravil že na prvi tekmi, ki jo je dobil na stadionu Camp Nou.

Madridčanom se ni preveč poznala odsotnost prvega zvezdnika Cristiana Ronalda. Ta je na tem dvoboju odslužil prvo od petih tekem prepovedi igranja, kazen je dobil zaradi nešportnega obnašanja in odrivanja sodnika po prejetem rdečem kartonu na prvi superpokalni tekmi.

Barcelono je načel Marco Asensio z močnim in natančnim strelom že v četrti minuti, razglašene goste in njihovo neprepričljivo obrambo je kaznoval še Karim Benzema (39.), domači so prek Lucasa Vazqueza v prvem delu zadeli še okvir vrat.

Nadaljevanje je prineslo nekoliko boljšo predstavo blaugrane, ki pa vsaj častnega zadetka ni dosegla. Najbližje sta bila Lionel Messi in Luis Suarez, ki sta zadela okvir gola v 52. in 70. minuti.

Real je brez večjih težav tako prišel do skupnega uspeha s 5:1 in sedme lovorike, odkar ekipo vodi Zinedine Zidane. Gostom pa je dodatne skrbi pred bližnjim začetkom španskega prvenstva povzročila še poškodba Luisa Suareza, ki je ob koncu tekme opazno šepal in se držal za boleče desno koleno.