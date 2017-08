Poraz, prvi v sezoni, in to v boju za ligo prvakov. Že res, toda Maribor bo v Ljudskem vrtu v torek še vedno v igri. Možnosti nemara res niso več 50:50, saj so Izraelci individualno prikazali več, Anthony Nwakaeme je imel svoj šov, vendar vijoličasti so naposled že v Beršebi pokazali, da znajo tekmovati v Evropi, Marcos Tavares pa, da je sam še v formi za ligo prvakov. Tudi takrat, ko se jim zgodi tekma različnih polčasov.

Milaniču in strokovnemu štabu, ki je Izraelce sicer temeljito preučil, ni ravno uspelo narediti Izraelcev živčnih. Se je pa zazdelo, da bi lahko bil stadion Turner, ki vendarle ni bil takšen bavbav, domačim bolj v breme. Sploh ko je Damjan Bohar izbil žogo naprej Marcosu Tavaresu, kapetan pa je na poti do svojega 25. evropskega gola na seznam »našikanih« dodal dva branilca in vratarja Guya Haimova. Bila je deseta minuta in Tava je imel roke v zraku. Sanjski gol, tak, mariborski: Maribor je igral na sistem in zabil na horuk. Tako, kot to uspešno počne v eri Zlatka Zahovića, ki zaradi kazni opazno manjka ob igrišču.

Ampak slavje je bilo prehitro. Kajti kaj se zgodi, če sistem ni povsem utečen in ima nihanja v kvaliteti ali formi, se je razkrilo do konca prvega polčasa, ko je bil Hapoel opazno boljši tekmec. Martin Milec je morda zmogel proti Domžalam pokazati, da je še v dobri stari formi, toda v Anthonyju Nwakaemeju je dobil tudi spomine na Garetha Bala. Ne samo Milec in Milanič, še Dino Hotić in Marwan Kabha sta kot pomagača uvidela, kako hiter je 28-letni Nigerijec.

Ampak ni bila hitrost tista, ki je premag(ov)ala mariborsko obrambo. Ne. Nwakaeme je zabil evrogol iz prve, po odbitku Milca, ki se mu je poznalo, da takih tekem po odhodu iz Maribora pač ni igral. Hiter gol za izenačenje namreč sam po sebi ni bil prelomen, moštvi sta se resetirali, toda Milaničevo prilagajanje Hapoelu je bilo točno to. Prilagajanje. Vijoličasti so na sredini sicer zgostili igro, vendar so se leta (Viler, Šuler) in pomanjkanje forme (Milec) poznala v igri prek bokov, kjer je Hapoel že začel pritiskati. Vse, kar je Maribor torej pričakoval, je Hapoel dostavil.

Še Zahović je govoril, kako Nwakaeme rešuje ena na ena. Pa saj ni bil edini. Ko je vijoličastim počasi začel ugajati izid 1:1 in bi Tavares opravil svoje, še pred dolgim polčasom, polnim napak, prekrškov in poležavanj, je Blaž Vrhovec na robu kazenskega prostora nespretno podrl Maorja Meliksona in švedski sodnik Jonas Eriksson je hitro pokazal na enajstmetrovko, ki jo je Shir Tzedek ob izteku polčasa neubranljivo pospravil v gol.

Maribor bi lahko bil na kolenih. Milanič je začel raje z Ahmedijem kot Zahovićem, k Milcu je dal Hotića. Zdelo se je, da bo v nadaljevanju vse to premalo in da bodo Izraelci prilagajanje vijoličastih bogato izkoristili. Pa niso. Ne da niso bili aktivnejši v nadaljevanju, toda z izjemo Meliksona in Nwakaemeja se je trener Barak Bakhar očitno odločil, da bo 2:1 dovolj. Rezultat, s katerim je po videnem najbrž celo bolj lahko zadovoljen prav Maribor, čeprav je po drugi strani ob strelih Hotića in Jasmina Mešanovića z razdalje opazno, da čaka vijoličaste velik zalogaj, ko gre za pripravljanje priložnosti. V Izraelu noben od treh zadetkov ni bil plod lastne zamisli ali akcije, temveč napak tekmecev. Zdi se, da kdor jih bo storil manj, bo še šestkrat slišal himno lige prvakov. In še bolj, da bo Maribor za ligo prvakov potreboval še koga poleg – Tavaresa.

Četrti krog kvalifikacij za ligo prvakov, prve tekme: Karabah Agdam – Köbenhavn 1:0 (1:0), Apoel – Slavija Praga 2:0 (2:0), Hoffenheim – Liverpool 1:2 (0:1), Sporting Lizbona – Steaua 0:0, Young Boys – CSKA Moskva 0:1 (0:1), Celtic Glasgow – Astana 5:0 (2:0), Olympiakos – Rijeka 2:1 (0:1), Napoli – Nica 2:0 (1:0), Istanbul Basaksehir – Sevilla 1:2 (0:1).