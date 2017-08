Trump je tvitnil, da ukinja tako Svet za predelovalno industrijo kot tudi Svet za strategijo in politiko, ker ne želi, da so njegovi člani pod pritiskom. Ameriški mediji poročajo, da je imelo odstopne izjave v pripravi še več direktorjev, med njimi direktor skupine Blackstone Stephen Schwarzman, in Trump, ki je še v torek trdil, da »naj kar gredo, ker ima veliko zamenjav zanje«, je z ukinitvijo predvsem odpravil pritisk nase.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS!