Na Dnevnik se je obrnila nosečnica, ki ji grozi, da vsaj nekaj mesecev po rojstvu otroka ne bo prejemala porodniškega in starševskega nadomestila. Težava je v tem, da ji center za socialno delo nadomestilo lahko izplačuje šele po tem, ko izračuna njegovo višino, to pa bo izračunal šele, ko bo imel potrditev, da je nosečnica 12 mesecev pred nastopom porodniškega dopusta plačevala socialne prispevke. Nosečnica, ki želi ostati neimenovana, zadnjih nekaj mesecev dela v Sloveniji, pred tem pa je delala v Veliki Britaniji, zato mora slovenski center za socialno delo od britanskih uradnih organov pridobiti podatke o njenem tamkajšnjem delu in plačevanju prispevkov. Zaradi lastnih slabih izkušenj se nosečnica boji, da bodo višino nadomestila izračunali šele čez slabo leto dni. Ko je bila nosečnica na pogovoru na centru za socialno delo Ljubljana Bežigrad, je bila prepričana, da ima dokument o svojem delu v Veliki Britaniji že v rokah. Podatke o tem je namreč pridobil že slovenski Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro