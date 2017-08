Pred več kot enim letom so inšpektorji za delo zaradi pritožb nekaterih voznikov in sindikata delavcev prometa in zvez začeli nadzorovati sistem GoOpti, ki je največji slovenski ponudnik prevozov potnikov s kombiji. Nadzor še ni končan, vendar nam je direktor GoOptija Marko Guček povedal, da so inšpektorji pred kratkim enemu od njegovih podizvajalcev prepovedali opravljanje dela s samostojnimi podjetniki, »ker so opravljali delo na način, ki je vseboval elemente delovnega razmerja«.

Vesel prepovedi sodelovanja s samostojnimi podjetniki Guček meni, da je takšen ukrep inšpektorjev pravilen. »Nisem vedel, da ima podizvajalec toliko samostojnih podjetnikov, v petih dneh po odločb