Ko se zdaj peljete z avtom iz Irske v Severno Irsko, vas na mejnih prehodih, ki jih je okoli 200, pozdravijo samo napisi, na katerih sta dve sporočili: »Dobrodošli v Severni Irski« je en, drugi je prometni znak z napisom »60« in pripisom »To je omejitev hitrosti v miljah na uro«. Vse, kar Britanija na kopenski meji sporoča Ircem, je torej to, da morajo v Severni Irski spoštovati omejitev hitrosti. Prebivalci na obeh straneh te skoraj nevidne meje si želijo, da bi tako tudi ostalo kljub brexitu. Enako naj bi si želeli tudi politiki v Londonu.

Za rešitev brez primere

Severna Irska (na severu irskega otoka) bo po brexitu edina kopenska britanska meja z Evropsko unijo. In več od tega: nadzor nad to mejo bo eno najbolj občutljivih vprašanj odklapljanja Britanije od EU in – tako v Londonu – ena od treh glavnih prioritet v brexitskih pogajanjih. Vlada v Londonu, ki ima v Severni Irski večinsko podporo, mora biti zelo tenkočutna pri teh zadevah. Kar štiri petine severnoirskih podjetij je majhnih ali srednje velikih in odvisnih od trgovanja z Irsko. Njihovi problemi po brexitu bi utegnili zelo hitro povečati naklonjenost prebivalcev Severne Irske za »exit« – odhod iz Britanije. V Irsko.

Britanska vlada tako poudarja, da je treba za prihodnji režim na njeni edini kopenski meji najti »rešitev, kot je še ni bilo«. Brexit, kakršen koli že bo, mehak ali trd, naj ne bi prinesel »trde meje« med Britanijo in Irsko. Ta bi prinesla ne samo ekonomsko škodo na obeh straneh meje, ampak tudi ogrozila mir v Severni Irski. V dokumentu, ki odmeva na obeh straneh meje, britanska vlada poudarja, da brexit na mejo ne bi smel prinesti nobene »fizične infrastrukture«, kot so na primer carinske postaje (v smislu mnogim dobro znanega »Kaj imate za prijaviti?«). Pri okoli dvesto mejnih prehodih to tudi ne bi bilo poceni, vendar ne gre za denar, ampak za veliko več, predvsem za psiho na obeh straneh meje in za potencialne posledice na zelo težko ustvarjen severnoirski mir po več kot tridesetletni vladavini terorizma, nasilja in strahu.