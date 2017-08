Format turnirja je preverjen in ustaljen – enokrožni turnir desetih zvezdnikov, žal pa praviloma ves čas gledamo iste obraze. Tokrat sta od najboljših manjkala Kramnik in Mamedyarov. Carlsen, ki že dobro leto ni osvojil turnirja v klasičnem šahu, je bil v sijajni formi, saj je pritiskal skoraj v vseh partijah. A nekaj zamujenih priložnosti in dve obupni potezi v dobljenem položaju z Vachierom je bilo vse, kar je Francoz potreboval. Z lepo zaključno zmago nad razglašenim Ianom Nepomnjaščijem si je zagotovil največji uspeh doslej, ob tem pa se po enem letu veselil vrnitve na drugo mesto svetovne lestvice. Razveselil je še en zrel nastop Viswanathana Ananda; veteran je brez težav izničil vse poskuse mladcev, izkoristil dve priložnosti in pristal na delitvi drugega mesta. Levon Aronjan vztraja v dobri formi, zaključni poraz s Carlsenom pa je bil posledica prevelikega apetita: z zmago bi v Erevan odnesel vse. Sergej Karjakin se je spet dobro branil, pa tudi unovčil vse, kar se je dalo. Izgubil pa je prestižno partijo z Magnusom.

Američani so na svojem igrišču doživeli polom. Fabiano Caruana in Hikaru Nakamura sta delovala bledo in nenevarno, Wesley So pa je očitno v krizi; po skoraj letu brez poraza je izgubil kar štiri partije in padel z drugega na osmo mesto svetovne lestvice. Ob tem razpletu se lahko veseli Vladimir Kramnik, ki se je resno vključil v dirko za dve ratinški vstopnici na turnir kandidatov; ob njem zdaj najbolje kaže Caruani.

Te dni v St. Louisu poteka še turnir v hitrem in hitropoteznem šahu, kjer je vse v senci še ene »vrnitve« Garija Kasparova. 54-letni nekdanji svetovni prvak, ki se je poslovil leta 2005 kot številka ena, je dovolj premeten, da si za nastope izbira kratke in manj resne dogodke, kjer ne manjka medijskega pompa. Pravo nasprotje le šest let mlajšega Ananda; ta z neutrudnim igranjem vsa ta leta zgledno skrbi za šahovsko izobraževanje pol mlajših zvezdnikov.