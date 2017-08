Potem ko so že pred časom oživele zelenice tako v prvi kot drugi slovenski nogometni ligi, se bo v soboto in nedeljo začel še ples v 3. SNL. Medtem so tekmovanje začeli tudi v mladinski in kadetski ligi, kjer bi morale biti tekme prvega kroga na sporedu že 5. in 6. avgusta, a so jih zaradi takratne hude vročine prestavili na 23. avgust. Večina mladinskih in kadetskih ekip je tako s krstnimi obračuni v novi sezoni opravila minuli konec tedna, ko so bile na sporedu tekme drugega kroga. Izjeme so le ekipe Domžal, Gorice, Brava Publikuma in VOC Celje, ki bodo dvoboje 2. kroga igrale 2. septembra.

Potem ko je 2. SNL letos doživela razširitev in sta se po lanski sezoni vanjo uvrstili po dve moštvi iz vsake skupine 3. SNL, bo ta tokrat nekoliko manj zanimiva kot v preteklosti. Z le osmimi ekipami bo tudi letos najmanj številna skupina zahod. Ker so napredovanje zavrnili pri Plami Podgrad in Kortah, je edini novinec Jadran Hrpelje-Kozina. V skupino center so napredovala prvo- in drugouvrščeni moštvi ljubljanske lige Tabor 69 Vižmarje-Brod in Kočevje ter gorenjske lige Bohinj in Jesenice. Največ novincev, po razpustitvi druge ekipe Maribora kar pet, bo v skupini sever – Pesnica, Zreče, Pohorje, Šenčur in Bistrica. Ker je napredovanje v vzhodno ligo zavrnil Hodoš, bodo v prihodnji sezoni v njej na novo nastopali Radgona, Slatina in Črešnovci, Turnišče pa je kljub predzadnjemu mestu v lanski sezoni dobilo novo priložnost.

Svoja vrata je odprlo tudi pokalno tekmovanje, saj so moštva včeraj končala 1. krog. Največje presenečenje je pripravil novopečeni drugoligaš Cherrybox24 Tabor Sežana, ki je pred domačimi navijači na kolena s 3:1 spravil prvoligaša Rudar iz Velenja. Gostitelji so povedli v 19. minuti prek Roka Duspare, še pred koncem prvega polčasa pa je za goste izenačil Dominik Radić. Sežana je moštvo trenerja Marijana Pušnika, ki se mu je po treh prvenstvenih porazih v nizu in hitrem izpadu iz pokalnega tekmovanja zamajal stolček, dokončno strla ob koncu obračuna. Najprej je v 87. minuti zadel Leon Sever, nato pa v 94. še Alen Pavić. Koper je s 3:0 ugnal Korotan.

Pokal Slovenije, 1. krog: Ilirija – Krško 0:3 po enajstmetrovkah, Sežana – Rudar Velenje 3:1, TAB Akumulator – Jadran Dekani 1:4, Drava Ptuj – Brda 2:1, Videm – Kalcer Radomlje 1:6, Mura – Zarica Kranj 5:2, Koper – Korotan Prevalje 3:0, Nafta – Celje 1:2, Hotiza – Krka 1:2, Šampion – Tolmin 5:3, Beltinci – Aluminij 0:3, Triglav Kranj prost.

1. SML, 2. krog: Triglav Kranj – Interblock 4:1, Kalcer Radomlje – Olimpija Ljubljana 0:3, Maribor – Krško 5:1, Koper – Aluminij 3:1, Krka – Mura 4:2, 2. september ob 17. uri: Domžale – Gorica, Bravo Publikum – VOC Celje.

1. SKL, 2. krog: Triglav Kranj – Interblock 1:0, Kalcer Radomlje – Olimpija Ljubljana 2:2, Maribor – Krško 6:0, Koper – Aluminij 2:2, Krka – Mura 0:3, 2. september ob 15. uri: Domžale – Gorica, Bravo Publikum – VOC Celje.