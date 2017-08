Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je denar za promocijo zdravja na delovnem mestu dodeljeval brez ustrezne pravne podlage. Da so milijone za ta namen doslej odmerjali v nasprotju z zakonodajo, so v reviziji ugotovili na računskem sodišču. Opozarjajo tudi na možnost konflikta interesov pri dosedanjem načinu razdeljevanja denarja. V organih ZZZS je namreč vrsta predstavnikov organizacij, ki so prejemale denar za promocijo zdravja.

Največ so namenili projektu združenja delodajalcev Z javnim razpisom je zdravstvena blagajna 52 projektom dodelila tri milijone evrov. Slaba tretjina je bila namenjena trinajstim projektom organizacij, ki imajo svoje predstavnike v skupščini ali upravnem odboru ZZZS (te organizacije so projekt predlagale ali pa so bile v konzorciju). Največ, 275.000 evrov, so v ZZZS namenili za razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce, projekt Združenja delodajalcev Slovenije. Tej delodajalski organizaciji, iz katere prihaja predsednik skupščine ZZZS Jože Smole, so 200.000 evrov odmerili še za kampanjo ozaveščanja delodajalcev o ohranjanju in krepitvi zdravja zaposlenih. Po 200.000 evrov so na primer namenili še za projekta Skupaj – gradniki zdravja in Zdravi na kvadrat 2 Gospodarske zbornice Slovenije. Podpredsednica upravnega odbora ZZZS Tatjana Čerin, ki je hkrati predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, je danes dejala, da mora stališča računskega sodišča še preučiti.