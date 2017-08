Trajne rešitve za najbolj nevarne odpadke na svetu nima še nihče

Jedrske odpadke države skladiščijo in odlagajo. Kot skladiščenje se razume shranjevanje za določen čas, odlaganje pa pomeni trajno shranjevanje, ki je za zdaj mogoče le za nizko (NRAO) in srednje radioaktivne (SRAO) odpadke. Vprašanje trajnega shranjevanja visoko radioaktivnih (VRAO) odpadkov pa še ni rešeno.

Slovenija do izteka leta 2009 ni imela dokončno potrjenega odlagališča radioaktivnih odpadkov, zato so te začasno večinoma shranjevali v skladiščih krške nuklearke, nekaj pa v skladišču v Brinju pri Ljubljani. Tedaj je bila določena lokacija trajnega odlagališča NRAO in SRAO v Vrbini pri Krškem, kjer so se pripravljalna dela zanj začela letošnjo pomlad.

Kar zadeva VRAO, v Sloveniji smernice nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom 2006–2015 določajo, da naj Slovenija enakovredno spremlja in sodeluje v pobudah za skupno geološko odlagališče v eni od držav EU, obenem pa za primer, če skupno odlagališče ne bi bilo mogoče, načrtuje tudi geološko odlagališče v Sloveniji za odpadke iz lastnega jedrskega programa.

Odlagališč za nizko in srednje radioaktivne odpadke je po svetu veliko. Trenutno jih deluje več kot 100, veliko jih je še v gradnji ali v fazi načrtovanja. Nekatera imajo tudi že dolgo zgodovino. Izkušnje, ki so se v tem času nabrale, so pozitivne. Večina teh odlagališč je površinskega tipa, v Evropi sta med najbolj znanimi te vrste odlagališči v Franciji (Centre de l’Aube) in Španiji (El Cabril), od podzemnih pa švedsko odlagališče Forsmarks.

Za izrabljeno jedrsko gorivo in VRAO je odlaganje globoko v ustrezne geološke formacije danes priznano kot edina tehnično izvedljiva in varna trajna rešitev, vendar odlagališča za izrabljeno jedrsko gorivo in VRAO še nobena država ni zgradila. Najbližje rešitvi sta Finska z izbrano lokacijo na otoku Olkiluoto in Švedska, kjer so se odločili za trajno odlagališče v Forsmarku.

Vsa doslej zasnovana globinska odlagališča so sestavljena iz sistema podzemnih tunelov in večjih dvoran na globini od 500 do 1000 metrov z navpičnim ali poševnim dostopom in pomožnih objektov na površini. Za odlagališča so primerna različna geološka okolja. Finci in Švedi načrtujejo odlagališče izrabljenega jedrskega goriva v granitu, v Belgiji, Franciji in Švici pa so bolj naklonjeni glinam. Obratujoče odlagališče za odpadke z dolgo razpolovno dobo (tudi iz vojaškega programa) WIPP v Novi Mehiki v ZDA pa je zgrajeno v solnem čoku.

ZDA so se odločile, da bodo zgradile končno odlagališče jedrskih odpadkov v gori Yucca v Nevadi. Skrb jim je povzročalo le dejstvo, da je lokacija močno oddaljena od večine jedrskih elektrarn. Na dolgi poti skozi ZDA niso izključevali možnosti nesreč. Odlagališče Yucca Mountain, v katerem bi lahko shranili 70.000 ton radioaktivnih odpadkov, naj bi začelo delovati leta 2017. Vendar pa je Obamova administracija leta 2011 zavrnila dodelitev vseh sredstev, ki so bila namenjena temu odlagališču. de