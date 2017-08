Domžale se v svoji dosedanji zgodovini še niso pomerile s tako uglednim klubom, kot je Marseille, tekmec v četrtem krogu kvalifikacij za uvrstitev v skupini del evropske lige. Drevi bo v Stožicah gostoval klub s 117-letno tradicijo, ki je bil po desetkrat francoski državni in pokalni prvak, leta 1993 pa je postal prvi in doslej edini francoski klub, ki je osvojil prestižno ligo prvakov. Potem ko je leta 2010 zadnjič postal francoski prvak, je novo vodstvo kluba pod taktirko ameriškega poslovneža Franka McCourta in trenerja Rudia Garcia odločeno, da se vrne na pota stare slave. Že letos se želijo vključiti v boj s PSG za domačo krono, čeprav v francoski prestolnici kupujejo zvezdnike (Neymar) za rekordne vsote. V zasedbi, ki je bila v lanski sezoni peta v francoskem prvenstvu, mrgoli zvezdnikov: kapetan Dimitrij Payet, Patrice Evra, Luiz Gustavo, Adil Rami, Steve Mandanda, Florian Thauvin, Morgan Sanson… Drevišnje gostovanje v Ljubljani je za klub, ki ima najbolj temperamentne navijače v Franciji, zgolj nova delovna obveznost, pri kateri morajo potrditi vlogo izrazitega favorita.

Domžalska slačilnica se ne obremenjuje z veličino Marseilla (vrednost ekipe je 160 milijonov evrov), ampak se ukvarja predvsem sama s seboj, da bo maksimalno pripravljena za popolno tekmo in novo morebitno veliko senzacijo. »Pripravljeni smo na boj z velikim favoritom Marseillem. Smo sproščeni, potrudili se bomo po najboljših močeh kot na vsaki tekmi. Želimo si bučno podporo s tribun, da bi nam dala vetra v jadra in nas ponesla do novega uspeha,« je utrip v slačilnici predstavil izkušeni 32-letni napadalec Ivan Firer.

Igralska zasedba, v kateri bo zaradi poškodbe manjkal le štoper Gaber Dobrovoljc, se zaveda, bo za novo evropsko senzacijo potrebna še precej boljša predstava, kot je bila proti Freiburgu v Stožicah. »Tekma v državnem prvenstvu z Mariborom, ki je evropska ekipa, je bila odlična popotnica za novo evropsko preizkušnjo. Tekmeca smo temeljito analizirali. Držali se bomo svoje značilne igre. Marseille ima v svojih vrstah svetovne zvezdnike, ki so v karierah doživeli in dosegli že marsikaj, a ko bodo stopili na igrišče, bodo tako kot mi le ljudje iz mesa in krvi. Postavili se bomo eden na enega, da so resnično boljši, bodo morali pokazati na igrišču. Denar ne igra najpomembnejše vloge, to bo tekma enajstih proti enajstim, na koncu pa bo v ligo Evropa napredovala ekipa, ki bo boljša in močnejša,« je samozavesten Firer, ki doživlja najlepše trenutke svoje kariere, v kateri je igral tudi na Islandiji in v Vietnamu.

Adut Domžal naj bi bila odlična telesna pripravljenost, saj so po statističnih podatkih enakovredne evropskim tekmecem. Domžalčani tudi tokrat niso šli v karanteno, saj niso hoteli spreminjati običajnega ritma, ki ga imajo pred tekmo. Trener Rožman igralcem popolnoma zaupa, da vedo, kako morajo ravnati dan pred tekmo, ponoči in zjutraj na dan tekme. Današnja tekma bo za Jana Repasa zadnja v dresu Domžal. 20-letni ofenzivni vezist je včeraj podpisal štiriletno pogodbo s francoskim prvoligašem Caenom. Novi klub, ki je Domžalam plačal okrog milijon evrov odškodnine, ga v Normandiji pričakuje jutri, ko ga bo tudi predstavil.