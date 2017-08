Sončen praznični torek je v slovenske gore zvabil številne planince in ljubitelje adrenalinskih športov. Vrh Triglava je bil skorajda premajhen za vse, ki so se želeli fotografirati pri Aljaževem stolpu, nad Tolminom je bilo v zraku kakšnih 40 padalcev in zmajarjev, Soča je bila polna kajakašev. In medtem ko so pohodniki šteli metre premagane višinske razlike, osvojene vrhove in porabljene kalorije, sta na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku dve dežurni helikopterski posadki Slovenske vojske, okrepljeni z zdravniki, reševalci in policistom, čakali, ali bo kateri od njih potreboval pomoč. Ena ekipa je bila namenjena za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP), druga za reševanje v gorah. Vojaški helikopter se sicer izmenjuje tudi s policijskim.

Skupno reševanje življenj

Ko je malo po 11. uri prvič zazvonil telefon, so se člani dežurnih ekip zdrznili in živahen pogovor je zamenjala tišina. Čeprav so radi v zraku in svoje delo z veseljem opravljajo, so zadovoljni, če ostanejo na tleh. »Če nismo v zraku, to pomeni, da so vsi varni in zdravi,« je pojasnil izkušeni pilot Dejan Kocuvan. V torek je bil del dežurne ekipe HNMP, ki se je na teren odpravila prva in pomagala obnemogli občanki pri Gozdu - Martuljku.

Kmalu potem je telefon zazvonil še pri ekipi za reševanje v gorah. »Na Kobalo?« je sogovornik ponovil informacijo z druge strani telefona in še preden so preostali člani ekipe slišal vse informacije, so že po kraju nesreče vedeli, da se je pri 1080 metrov visokem vrhu vzhodno od Tolmina ponesrečil padalec.

V poletnih mesecih namreč na nekatere lokacije helikopter poleti pogosteje. Bovec in Tolmin, Julijske Alpe s Kredarico je le nekaj teh območij naštel pilot Branko Rek: »Naše delo je, da poskrbimo za varen prevoz poškodovancev in za varnost posadke.« Poleg njega so bili v helikopterju še kopilot, letalski tehnik, reševalec letalec, zdravnik in policist. Vsak član ima na terenu svoje naloge, policist recimo zbira tudi obvestila o nesreči ter podatke o razlogih zanjo in morebitni krivdi, zmeraj pa je na prvem mestu skupno reševanje življenj. »Ekipa šestih ljudi s štirih različnih področij rešuje življenja,« je nepogrešljivo sodelovanje opisal policist Bojan Kos.