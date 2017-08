Junija je Mariborski župan Andrej Fištravec podpisal pogodbo z mariborskim odvetnikom Borisom Kacem za odkup nekdanjega carinskega skladišča v Melju. Cena: 298.210 evrov. Mestna občina Maribor je propadajoči objekt odkupila zato, ker bi ga rada spremenila v ruski spominski center z muzejem.

Ob sklenitvi posla je v oči bodla občutna podražitev nepremičnine. Leta 2014, ob slovesnem virtualnem odprtju muzeja, so na občini napovedali, da bo nakup objekta in zemljišč občino stal največ 150.000 evrov. Zapriseženi cenilec je vrednost objekta (brez zemljišč) zatem ocenil na 220.000 evrov. »Opravljene cenitve so bile ali prestare ali narejene za celoten objekt, zato je bila v postopku nakupa opravljena nova cenitev, ki je dosegla znesek 298.210 evrov,« so podražitev utemeljili v kabinetu ž