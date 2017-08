Na Otoku pa tudi marsikje drugje skoraj ne mine dan, da se ne bi omenjalo princese Diane, 20. obletnica njene smrti pa je prinesla tudi več dokumentarnih filmov, posvečenih njenemu življenju. Največ pozornosti med njimi je zbudil dokumentarec Diana: Z njenimi lastnimi besedami (Diana: In Her Own Words), ki ga je v Veliki Britaniji predvajala televizija Channel 4, drugod pa National Greographic. Dobro uro dolg film je postal največji letošnji hit Channela 4, saj ga je v povprečju videlo 3,5 milijona gledalcev, na vrhu gledanosti pa celo 4,1 milijona, s čimer je postal tudi najbolj gledan dokumentarec te televizije v zadnjih treh letih.

Film, ki predstavlja princeso Diano skozi njene lastne besede, temelji na posnetkih pogovorov z njenim trenerjem govora Petrom Settelenom, ki niso bili namenjeni objavi. Settelen je Diano leta 1993 med svojimi obiski v Kensingtonski palači pripravljal na intervjuje ob njenem razhajanju s princem Charlesom, da bi v njih lahko kar najbolje predstavila svojo plat zgodbe, zato so bili pogovori, ki sta jih imela, tudi zelo osebni. V njih je Diana opisovala vse mogoče težave, v katere je padla, potem ko je pri 20 letih poročena stopila iz katedrale svetega Pavla. Govorila je o svoji bulimiji in spopadanju z vlogo princese ter mladosti, največ časa pa posvetila moževemu varanju. Charles naj bi Diani med pogumnim dvorjenjem »sledil kot cucek«, na dan zaroke pa jo je ob novinarjevem vprašanju, ali sta zaljubljena, pretresel z odgovorom: »Kaj sploh je zaljubljenost?« To, kaj je ljubezen, je izvedel drugje, saj si je zelo zgodaj omislil ljubico, svojo sedanjo ženo Camillo Parker Bowles, aferi pa se ni nameraval odpovedati in naj bi Diani dejal celo, da mu kot princu ljubica tako rekoč pripada. Enako afere ni hotela končati Camilla, ki ji je na njene prošnje odgovorila, češ da ima že dva otroka, prav tako pa, ko se je obrnila nanjo za pomoč, ni ničesar naredila kraljica Elizabeta II.

Srce parajoč ali senzacionalističen

Kensingtonska palača in njeni prebivalci, od kraljice Elizabete II. do njenega sina Charlesa ter vnukov Williama in Harryja, dokumentarca niso želeli komentirati, na njegov račun pa so bili toliko glasnejši drugi. Rosa Moncton, ena od Dianinih najbližjih prijateljic, je že pred premiero filma prosila televizijo Channel 4, naj ne predvaja posnetkov, ker je menila, da bi bila objava vdor v zasebnost Diane in vse kraljeve družine. Film je, čeprav Diano prikazuje v najboljši možni luči, razdelil tudi medije in gledalce. Nekateri so ga opisovali kot srce parajočega in iskrenega, drugi pa kot senzacionalističnega, izkoriščevalskega, manipulativnega in melodramatičnega.

Zagovorniki filma pravijo, da Diana ne bi dovolila snemanja pogovorov, če ne bi želela, da jih nekoč tudi pokažejo, in da gre za film, ki ni nič drugačen od drugih zgodovinskih filmov. »Trudiš se, da dobil najboljše možno gradivo, in pogosto uporabiš videoposnetke, ki niso bili namenjeni javnosti,« so sporočili producenti filma Kaboom Film & TV, s Channel 4 pa, da so princesi dali glas in jo postavili v ospredje ter v središče. Če bi Diana videla film, je ne bi imelo kaj skrbeti, saj je v njem prikazana kot karizmatična, sramežljiva, duhovita in topla princesa, ki je trpela nezaslužene krivice, bolj neugoden pa je ta za princa Charlesa, ki so ga že obglodali na družbenih omrežjih.