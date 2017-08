Potem ko je Kemis v petek končal prvi del sanacije Tojnice, so iz vrhniškega podjetja sporočili, da so iz struge odstranili 85 kubičnih metrov mulja in deset kubičnih metrov trdnih odpadkov. Agencija za okolje (Arso) je po navedbah Kemisa vzorčila zemljine iz saniranega dela struge, medtem ko bo laboratorij za zdravje, okolje in hrano predvidoma konec tega tedna vzorčil mulj. Ko bodo znani rezultati analiz, bodo, kot pravijo v Kemisu, nadaljevali sanacijo in v pripravo nanjo vključili tudi druge dejavnike.

Prva faza je potekala pod budnim očesom Vrhničanov, nekateri člani civilne pobude Ekovrh so nadzorovali delavce, prav tako so proces z zanimanjem spremljali ribiči. Ti že ves čas opozarjajo, da je prvi del sanacijskega načrta, ki ga je Arso v delni odločbi praktično v celoti potrdil, neustrezen. Ne morejo razumeti, kako je lahko Kemis sam sebi napisal sanacijski načrt, sedmega julija sta ga namreč skupaj izdelala direktor Kemisa Emil Nanut in direktorica Ekosfere Vanja Sterle.

Pripombe ribičev so enake mnenju zavoda za ribištvo, ki je bil konec julija kritičen do delne odločbe agencije za okolje. Opozorili so jo, da v delni odločbi ni zajela vseh potrebnih ukrepov za sanacijo Tojnice in drugih vodotokov, ki jih je zavod za ribištvo navedel že v mnenju, izdanem devetega junija. Prva dela v Tojnici so se (z enodnevno zamudo zaradi neurij) začela osmega avgusta.