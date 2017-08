Christopher Clark: Mesečniki (Cankarjeva založba, 2017) Britanski zgodovinar Christopher Clark je svojo obsežno monografijo Mesečniki podnaslovil Kako je Evropa leta 1941 zabredla v vojno. Podrobno namreč analizira, kako je prišlo do razdelitve Evrope na nasprotna zavezniška bloka in kako so evropske države takrat snovale zunanjo politiko. Posveča se tudi vprašanju Balkana in delovanju mednarodnega sistema, ki je omogočil vojno in nadaljnje družbene krize. Besedilo dopolnjujejo fotografije in spremna beseda Boža Repeta. Prevod je delo Jolande Blokar.

Marko Tomaš: Črni molitvenik (Sanje, 2016) Pesnik Marko Tomaš sodi med najbolj uveljavljene avtorje z območja nekdanje Jugoslavije, na katere različnih koncih je tudi živel. S Črnim molitvenikom se v slovenščini predstavlja prvič, prinaša pa poetiko, ki tematizira posameznikovo osamljenost in dvom o vrednotah sodobnega sveta, ki niso več njegove lastne. Izpraznjenemu individualizmu se roga s preprosto neposrednostjo, ki v sodobni poeziji manjka, njegov družbeni angažma je čustveno nabit in mestoma ironičen. Za prevod je poskrbela Aleksandra Rekar.

Rainbow Rowell: E-romanca (Mladinska knjiga, 2017) Avtorica mladinskega romana Eleanor in Park Rainbow Rowell je napisala tudi roman za odrasle. E-romanca pripoveduje o prijateljstvu, osamljenosti in ljubezni v digitalni dobi. Spoznavamo odnos Beth in Jennifer, ki sta sodelavki v časopisni hiši, a sta tudi tako dobri prijateljici, da si najnujnejše skrivnosti o fantih že med službo izmenjujeta po elektronski pošti. Ne vesta pa, da so na časopisu pravkar uvedli tudi nadzor nad korespondenco zaposlenih. Prevod je delo Jolande Blokar.

Petra Koršič: Furlanka je dvignila krilo (Mladinska knjiga, 2017) Furlanka je dvignila krilo je pesniški prvenec dolgoletne kritičarke in urednice Petre Koršič. Pesniški razdelki Rdeča, Bela in Modra odstirajo dvajset let avtoričinega bivanja na literarnem prizorišču in prinašajo različne glasove – tako družbeno angažirane, ki se srečujejo z esejističnostjo, kot intimistično ljubeče, očarane nad naravo. Pesnica se v verzih navezuje na modernistično dediščino, v dialogu je tudi z najsodobnejšimi tujimi in domačimi ustvarjalci na področju literature in slikarstva.