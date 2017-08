»Njena smrt je grozljiva izguba za vse. Toda način, kako se je ob njeni smrti ves svet združil, je izjemno navdihujoč. William in Harry sta tako pogumna in zelo sem ponosna nanju,« je zapisala v pismu svoji svetovalki Henriette Abel Smith.

Kot pišejo na yahoo.com, je javnost je kraljico sicer precej kritizirala, ker je po Dianini smrti teden dni ostala s princem Phillipom in vnukoma Williamom in Harryjem v škotskem dvorcu Balmoral, namesto, da bi se vrnila v London in se pridružila ljudem z vsega sveta, ki so se prišli poklonit Diani. Pismo, ki ga je takrat poslala eni svojih najbližjih svetovalk, kaže na to, da se na Dianino smrt ni odzvala tako hladnokrvno, kot ji je to očitala javnost.

Na predvečer pogreba je Elizabeta podala uradno izjavo, v kateri je dejala, da je bila Diana neverjetno nadarjena. »S svojo toplino in dobrosrčnostjo je bila inspiracija številnim,« je takrat dejala.