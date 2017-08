Ko je Amazon objavil, da bo odkupil Whole Foods, trenutno 8. največjo verigo z živili, ki ponekod že nudi dostavo hrane na dom, so se tudi v nemškem trgovcu Aldi odločili, da bodo svojim kupcem ponudili možnost nakupa hrane preko interneta in tako pridobili še večjo količino strank. Hitra dostava živil bi tako kmalu lahko postala nov način kupovanja hrane v Ameriki.

Aldi, ki ima v Združenih državah trenutno okoli 1700 trgovin, je najavil, da bo v sodelovanju s podjetjem Instacart, ki po nekod že dostavlja hrano trgovinskih ponudnikov Whole Foods, Costco, Petco in drugih, svojo storitev ponudil v Los Angelesu, Atlanti in Dallasu. V roku ene ure od internetnega naročila naj bi stranke hrano dobile pred prag.

Nemško podjetje, trenutno enajsti največji ponudnik hrane v Ameriki, se želi povzpeti na tretje mesto. Oznanili so tudi, da nameravajo v Ameriki odpreti še dodatnih 500 trgovin v naslednjih petih letih.