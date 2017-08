Michele Clapton, ki oblikuje večino kostumov v priljubljeni seriji, je pred nedavnim povedala, da so ogrinjala, ki jih v seriji nosijo vojaki, pravzaprav izdelana iz Ikeinih preprog.

Pri Ikei, kjer so že večkrat doslej pokazali, da imajo smisel za humor, so se na novico odzvali z objavo hudomušnih navodil, kako v treh preprostih korakih iz njihove preproge izdelati ogrinjalo, kot ga v seriji nosi Jon Snow in vojaki Nočne straže. Serijo zabavnih risb so objavili na norveški facebook strani podjetja.

Vodja oddelka za tekstil pri britanski Ikei Carol McSeveney je za portal Dezeen dejala, da so v podjetju počaščeni, da je njihov izdelek vključen v serijo. Dodala je, da so novico želeli proslaviti. »Navsezadnje je osnovni cilj Ikee izboljševanje vsakdanjega življenja številnih ljudi – čeravno je res, da pripadnikov Nočne straže običajno ne oskrbujemo s svojimi izdelki,« se je še pošalila.