Urejanje zunanje terase je pravzaprav zahtevnejše kot opremljanje katerega koli prostora v domu. Radi bi, da je oprema lepa in hkrati udobna, predvsem pa trajna, saj si vsako pomlad ne želimo kupovati novega pohištva. Ponujamo vam sedem nasvetov, kako poskrbeti za eleganten dizajn terase z opremo, ki ne rjavi, ne zbledi in ne razpade.

Previdno s kovinskim pohištvom Prva lekcija v »znanosti« o opremljanju terase je, da kovinske kose izberemo nadvse previdno, še posebno če živimo v obmorskih krajih, kjer je v zraku sol. Kovina mora biti odporna na rjo, zato kovinsko pohištvo obvezno zaščitimo s premazom proti rjavenju. To velja tudi za vijake, okvirje in vse druge kovinske dele, ki oksidirajo, zarjavijo ali zbledijo. Različne vremenske pogoje prestaneta denimo jeklo ali kovano železo, za katera pa je treba poseči globlje v žep.

Kralja teras: akril in trdna plastika Kaj lahko torej na terasi nadomesti kovino? Odgovor je akril. Prozorna plastika, ki je videti kot steklo, je ljubljenka zunanjega dizajna. Toda naj vas videz ne zavede – gre za neverjetno obstojen material, ki je odličen kontrast tradicionalnemu pletenju, ratanu in železu. Ker je material prozoren, takšno pohištvo zlahka umestimo na teraso ali vrt. Zelo obstojna pa je tudi oprema iz trdne (reciklirane) plastike, ki je praktično neuničljiva in je na voljo v najrazličnejših barvah.

Dejstva o tkaninah Ko kupujete blazine za sedenje in okrasne blazine za zunanjo rabo, bodite pozorni na naslednje oznake: odporno na vodo, pralno, odporno na plesen in ne zbledi. Tkanine na osnovi acetata so zelo odporne in izdelane tako, da sploh ne ločimo med različicami za zunanjo in notranjo uporabo. Zato jih lahko uporabljamo zelo dolgo, še posebno če jih pospravimo, ko dežuje, medtem ko jih na pokritih terasah brez težav pustimo na prostem.

Osvežitev z ventilatorji Ne moremo vedno računati, da bo teraso ohladila naravna sapica, zato razmislite o stropnem ventilatorju, ki osveži zunanji prostor v najbolj vročih poletnih dneh. Ventilatorji pri nas niso ravno običajna oprema notranjih in zunanjih prostorov, vendar pripomorejo k boljši izmenjavi zraka in podaljšajo sezono bivanja na prostem. Ne le da ohlajajo zrak, temveč s pišem tudi preprečujejo napade komarjev in dim z žara s terase ponesejo na vrt. Na voljo so različni stili ventilatorjev, tako da jih ni težko vključiti v dizajn terase. Če pa želite zunanji prostor ohladiti še bolj, razmislite o sistemu za ustvarjanje vodne meglice, ki ga namestimo ob robu strehe nad teraso (pri nas ga uporabljajo v nekaterih lokalih).

Primerne zaščitne preproge Letos je še posebno modno ustvariti zunanji prostor, ki deluje kot udobna dnevna soba, to pa vključuje tudi zaščito lesenih tal terase s preprogami. Preproge iz umetnih vlaken, kot so najlon, rajon, poliester ali akril, so odporne na vodo in umazanijo ter lahke za čiščenje. Poiščite tiste iz stoodstotnega polipropilena z oznako, da so odporne na ultravijolične žarke, kar pomeni, da ne bledijo in ne plesnijo ter odbijajo umazanijo. Zelo trajne so tudi preproge iz reciklirane plastike, ker ne vpijejo veliko vode, zato je manj verjetno, da bi les pod njimi strohnel, kot je to nevarno pri zaščitnih oblogah iz naravnih vlaken.

Dekoracija: najbolj trajne so skulpture Če želite zunanjemu prostoru dodati tudi nekaj umetniškega nadiha, izbirajte pametno. Okrasni dodatki morajo preživeti neugodne vremenske razmere: veter, dež in sneg. Tradicionalni materiali, kot so kamen, jeklo in steklo, dobro prestanejo vse pogoje na prostor, prav tako tudi naplavinski ali okamneli les. Takšno skulpturo lahko razstavimo na podstavku. Na terasi se dobro obnesejo še kovinski okrasni predmeti, ki jih obesimo na steno, ogledala s kovinskim okvirjem, keramična stojala za sveče in vrtne skulpture. Ne pozabimo na zaščito kovine pred rjavenjem!