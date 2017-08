Osnova moderne arhitekture so čiste in preproste linije, njena filozofija pa povzdiguje ideal, da oblika sledi funkciji. Zato se sodobni arhitekti izražajo skozi preprostost in jasno videnje strukturnih elementov ter se izogibajo nepotrebnim oblikovalskim detajlom. Moderna arhitektura poudarja strukturo in gradbene materiale, namesto da bi jih prikrila z okrasnimi dizajni. Zato večina sodobnih gradenj izpostavlja elemente iz lesa, jekla in stekla.

Kaj definira moderno arhitekturo? Izraza moderno in sodobno se v svetu dizajna mešata in povzročata nekaj zmede. Zato je na mestu vprašanje, ali sodobna arhitektura oziroma dizajn pomeni enako kot moderna arhitektura? Odgovor je nikalen in po drugi strani tudi nekoliko pritrdilen. Naj razložimo: sodobno pomeni zdaj, medtem ko se moderno nanaša na tehnološki in inženirski razvoj, ki sega do preloma 20. stoletja. Preprosto povedano se moderna arhitektura bolj osredotoča na industrijske kovine (denimo jeklo), beton in steklo (inovativne industrijske materiale tistega časa). Sodobna arhitektura pa lahko uporablja iste elemente, vendar v novih, prenovljenih ali naprednih dizajnih. Moderno arhitekturo označujejo čiste linije in minimalistični interjerji, ki dopuščajo strukturi, da govori sama zase in prevzame osrednjo vlogo.

Moderni dizajn je izviren Kljub preprostemu stilu, ki se izogiba pretiranim dodatkom, moderna arhitektura ostaja izvirna. Moderni arhitekti so pravzaprav ustvarili nekaj najizvirnejših projektov doslej. Samo poglejte gradnje Franka Llloyda Wrighta in številnih drugih ikonskih arhitektov. Nekatere imajo resnici na ljubo ravne strehe in škatlasto obliko, toda vseeno so daleč od tega, da bi bile dolgočasne. Moderna arhitektura je vse prej kot iz kalupa: vse od obokanih stropov in izpostavljenih strukturnih elementov do nenavadnih linearnih elementov izkazuje izviren umetniški dizajn, ki ga lahko samo občudujemo.

Preprost in čist interjer Manj je več je vsekakor pravilo pri opremljanju modernega doma. Zakaj bi pravzaprav skrivali vse čudovite arhitekturne detajle dizajna in jih zakrivali s preveč dekoracije? Ti dizajni so bili ustvarjeni zato, da govorijo sami zase in se izražajo s svojo strukturo in funkcionalnostjo. Notranjost modernih domov je preprosta, čista in naravna. Pohištvo je enostavno in narejeno z jeklenimi in lesenimi elementi, postavljeno pa je tako, da izpostavlja arhitekturo samo. To seveda ne pomeni, da v modernem domovanju ne moremo uporabiti barvnih poudarkov ali mu dodati značaja z dekoracijo. To pa moramo narediti tako, da poudarimo arhitekturo, ne pa, da jo zakrijemo.

Toplina in ne očitana hladnost Kritiki moderni arhitekturi očitajo, da je hladna, vendar je kar nekaj argumentov, ki govorijo nasprotno. Veliko modernih gradenj vsebuje elemente, ki so naravno topli in vabljivi, denimo les in kamen. Kamin iz kamna, ki sega od tal do stropa, velika okna, ki spuščajo v prostor naravno svetlobo, tramovi na stropu – kaj bi lahko prostorom dodalo več značaja in toplote kot ti čudoviti moderni elementi? Čeprav so vzorci linearni, čisti in urejeni, v moderni arhitekturi zagotovo najdemo toplino. Poleg tega moderna razporeditev prostorov nima veliko zidov, zato ustvarja bolj vabljiv in odprt bivalni prostor, ki si ga želi večina ljudi.