Kitajska komunistična vlada, na čelu katere je nogometni navdušenec Xi Jinping, v zadnjih letih vlaga ogromno denarja v šport, ki je bil na Kitajskem sicer precej zapostavljen. Xi je že pred časom razkril svoje nogometne načrte. Med njimi je tudi ideja, da bi Kitajska nekega dne gostila svetovno prvenstvo, še pred tem pa želi Kitajska pustiti pečat na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu.

V ta namen je Kitajska vzpostavila povezave z Nemčijo, svetovno prvakinjo v nogometu. Prvi korak do uspeha kitajskega nogometa je igranje reprezentance do 20 let v nemški četrti ligi. “Treniranje in igranje kitajske moške nogometne reprezentance do 20 let je pomembna priložnost za kitajski nogomet, ki se bo učil od nemškega nogometa,” je v izjavi za javnost zapisala kitajska reprezentanca, po tem ko sta v Pekingu dogovor o sodelovanju podpisala kitajska in nemška nogometna zveza.