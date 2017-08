Slovenski košarkarji se danes odpravljajo še na drugi pripravljalni turnir na tujem. V petek se bodo v Tel Avivu pomerili z domačo reprezentanco Izraela, v soboto pa jih čaka še obračun proti Turčiji.

Selektor Igor Kokoškov je seznam kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu skrčil na štirinajst imen, saj je reprezentanco po torkovem večernem treningu zapustil Žan Mark Šiško.

»Sestava naše ekipe je takšna, da smo morali danes skrčiti seznam kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu. Za Žanom Markom je odlično poletje, izkazal se je pri že pri reprezentanci do 20 let, kjer je bil nosilec moštva, dobro je delal tudi v preteklih dveh tednih v članski reprezentanci. Ob tako dominantnem igralcu kot je Goran Dragić imamo zelo malo prostora na položaju organizatorja igre. V tem trenutku imamo na razpolago košarkarje, ki so z nami dlje časa in bolje pripravljeni kot Šiško. Naslednja reprezentančna akcija nas čaka že v novembru in prepričan sem, da je Žan Mark zlata prihodnost slovenske reprezentance. Je odličen košarkar in fant, na katerega bomo v prihodnosti vsekakor računali.,« je povedal Kokoškov.