Trump je na torkovi novinarski konferenci, posvečeni infrastrukturnim projektom, v odgovoru glede svojega odziva na sobotni nasilni shod belih rasistov in neonacistov v Charlottesvillu, ki se je končal s smrtjo protestnice proti rasistom, dejal, da je krivda na strani obeh strani.

Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa, republikanec Paul Ryan iz Wisconsina je v odzivu dejal, da je treba biti z obsodbo belega rasizma jasen. »Ta nestrpnost je v nasprotju z vsem, na čemer sloni naša država. Ne more biti nobene moralne dvoumnosti.«

»Ni nobenega moralnega enačaja med rasisti in Američani, ki se jim postavijo po robu,« je sporočil republikanski senator iz Arizone John McCain. Podobno mnenje so izrazili tudi drugi republikanci, demokrati pa so seveda šli malce dlje.

»Kot Jud, kot Američan, kot človek nimam besed za izraz gnusa in razočaranja. To ni moj predsednik,« je dejal demokratski senator s Havajev Brian Shatz. Neonacisti in rasisti so konec tedna v Charlottesvillu med drugim namreč tudi vzklikal: "Judi nas ne bodo nadomestili". Trump je na novinarski konferenci v torek dejal, da so bili med njimi tudi dobri ljudje, ki so se postavili v bran spomeniku generalu konfederacije Robertu Leeju.

»Predsednik ZDA je branil neonaciste in krivil tiste, ki obsojajo sovraštvo in rasizem. To je bolno,« je dejala demokratska senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren. Trumpov rojak, senator Chuck Schumer iz New Yorka pa je dodal, da se je Trump postavil na stran belih rasistov, ki so ga pohvalili.