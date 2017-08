Tomaž Mastnak: Družba prihodnosti je globalna kasarna.

Vojske delujejo na podlagi discipline. Moderne, ljudske, demokratične vojske so bile, kot vemo, tudi pomemben aparat za discipliniranje lastnega prebivalstva. Danes imajo vojske v dominantnih državah verjetno pomembnejšo vlogo kot kadar koli prej v zgodovini. Maslo ali topovi, to ni več dilema. Topovi so maslo. Vojska je zvarjena z ekonomijo in integrirana s politiko. Ni več sredstvo za doseganje političnih ciljev, temveč je ključni sestavni del politike. Vladajoči globalni političnoekonomski sistem se ohranja le še s pomočjo vojske in vojn. To so bolj ali manj pogrošne resnice. Poglejmo si nekaj drugega, o čemer se manj govori in razmišlja.