Če letiš naproti končnici za ligo prvakov, potem ne razmišljaš o evropski ligi. To imajo vijoličasti tako in tako že zagotovljeno. Nocoj, ko bo zaigrala himna lige prvakov in bo na sredini igrišča glasnega stadiona Turner v Beršebi zaplapolala zastava tekmovanja, ki je v Ljudski vrt prišlo leta 1999 in 2014, bo Maribor tretjič proti tretjemu izraelskemu prvaku šel po tretjo ligo prvakov.

Darko Milanič in njegov strokovni štab bosta želela Hapoelovo željo, da bi se spopadli ravno z Mariborom, obrniti v svojo korist v še neporaženi sezoni. »Ekipa ima rep in glavo,« hrabri športnega direktorja Zlatka Zahovića. Pod njim ima Maribor v desetih poskusih zdaj že pet evropskih jeseni. Toda davek (pre)hitre uvrstitve v ligo prvakov je bil visok: državni naslov je šel čez Trojane, lani pa za ublažitev (še) ni šlo v Evropo. Je ta ekipa dovolj zrela za največji izziv v klubskem nogometu, če še izkušeni Mitja Viler prizna, da ni pričakoval, da bo moštvo prišlo tako daleč? Zahović verjame v to prav zaradi izkušenj: »Kvalifikacije so zahtevne, ekipe izenačene, a smo tega vajeni. Pripravljeni smo na vse, kar nas čaka.«

Čeprav Hapoel iz Beršebe šele drugič naskakuje ligo prvakov po dveh zaporednih naslovih, Marwan Kabha, ki izpostavlja, da je klub v desetih letih pod predsednico Alono Barkat naredil velik preskok, svoje rojake po besedah Vilerja opisuje kot Real Madrid. Zakaj? »V njihovih dosedanjih izjavah je bilo čutiti tudi nekaj podcenjevanja. Lani sem gledal to ekipo, ki je najprej izločila Olympiakos (za ligo prvakov, a nato izpadla v evropsko ligo proti Celticu), nato dvakrat premagala Inter, nekaj v Marwanovih izjavah prav gotovo drži,« pravi Mitja Viler.

Hapoel je v soboto osvojil izraelski superpokal proti Bnei Jehudi (4:2), a kamele, kot je njihov vzdevek, so – v nasprotju z Mariborom, kjer so vsi nared – zaradi poškodb ostale brez portugalskega branilca Miguela Vitorja in izraelskega reprezentanta Dana Einbinderja. Glavna nevarnost preti prek nigerijskih adutov Anthonyja Nwakaemeja, ki ga izpostavlja zlasti Zahović, upanje v rešitvi zanj pa polaga v Milca, in v sredini prek Johna Oguja, ki je od ptujske Drave (2006–2010) napredoval do najbolje ovrednotenega napadalca Hapoela. Tu sta ob gibljivem Maorju Meliksonu še dva novinca v napadu: Tomaš Pekhart, 28-letni Čeh z izkušnjami pri Tottenhamu, in Isaac Cuenca, 21-letni Španec, ki je zbral 16 tekem za Barcelono.

V načrtu vijoličastih je, da bi spravili ob živce domačine. Kako? »Postavili se bomo malo bolj obrambno, če zdržimo prvih dvajset minut, potem postanejo domačini živčni in prek 'kontre' bomo poskusili zabiti, da bo lažje za drugo tekmo,« je načrt, kot ga razume Viler. Bil je zraven leta 2011 proti Maccabiju iz Hajfe, ko je Maribor trpel v Izraelu, doma pa mu je prečka odnesla podaljške, in na uspešni poti do lige prvakov, ko je Maccabi iz Tel Aviva moral igrati na Cipru. »Takrat smo igrali bolj zgodaj in je bilo razmerje drugačno. Zdaj so tudi oni že v tekmovalnem ritmu, ob evropskih so vmes odigrali prve pokalne tekme,« Viler ne vidi možnosti, da bi bil Maribor v prednosti zaradi ritma.

Prav potrpežljiv slog igre (4-4-2), h kateremu se Milanič vse bolj vrača, po Zahovićem mnenju ne ustreza Izraelcem (4-3-3), ki jih od leta 2015 vodi mladostno zagnani 37-letnik Barak Bakhar, ki je že Ironi Kirjat Šmoni priboril prvi naslov in jih spravil vsaj do evropske lige. »Težko bo, toda imamo svoje adute. Čeprav bomo v določenih fazah tekme trpeli, bomo tudi zelo nevarni v napadu,« pravi Zahović, ki možnosti ocenjuje na 50:50.

Četrti krog kvalifikacij za ligo prvakov, prve tekme: Karabah Agdam – Koebenhavn 1:0 (1:0), danes ob 20.45: Hapoel Beršeba – Maribor, Celtic Glasgow – Astana, Olympiakos – Rijeka, Napoli – Nica, Istanbul Basaksehir – Sevilla.