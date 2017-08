Bolnišnice poleti opravijo manj nenujnih operacij in pregledov kot sicer. Tudi enkratni dodatni program zdravljenj, ki je namenjen skrajševanju čakalnih dob, so ob množičnih dopustih zaposlenih ponekod upočasnili ali začasno ustavili. S polno paro nameravajo nadaljevati septembra.

Kile in žolčne kamne operirajo tudi poleti

Na kirurški kliniki UKC Ljubljana dodatna zdravljenja, ki so namenjena krajšanju čakalnih dob, opravljajo tudi poleti. Septembra bodo delo v tem enkratnem dodatnem programu še pospešili, so napovedali. Operacije hrbtenice in artroskopije rame v času dopustov opravljajo v manjši meri kot sicer, kljub dopustom zaposlenih pa operirajo kile in žolčne kamne. Ob tem so spomnili, da lahko zdravljenja v okviru enkratnega dodatnega programa za letošnje leto opravljajo šele od konca maja (šele takrat so dočakali odobritev, ki je razjasnila, koliko bo teh zdravljenj).

V UKC Maribor na oddelku za nevrokirurgijo dodatne posege za skrajšanje čakalnih dob opravljajo kljub dopustom, so pa na primer začasno ustavili dodatne posege v revmatologiji. Tudi sicer se število nenujnih posegov in pregledov v revmatologiji v času dopustov zmanjša za približno polovico. Na kardiološkem oddelku število nenujnih posegov na srcu v tem obdobju zmanjšajo za 30 do 40 odstotkov, dodatnih zdravljenj za skrajševanje čakalnih vrst v kardiologiji pa julija in avgusta ne opravljajo. Na oddelku za ORL, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo UKC Maribor bodo dodatni program zdravljenj opravljali od druge polovice avgusta dalje.