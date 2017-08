Čistilke in čistilci, ki imajo pogodbo sklenjeno s čistilnimi servisi, ti pa kot zunanji izvajalci delajo za različne inštitucije v javnem sektorju, so že več let v slabem položaju. Mednje sodijo tudi čistilke v podjetju Cleaning, ki med drugim od aprila čistijo na Onkološkem inštitutu.

Sporno (ne)plačevanje nadur

Po pripovedovanju osebe, ki dela na Onkološkem inštitutu, je Cleaning prikazoval, da sta na dveh lokacijah čistili dve različni čistilki, a se je kasneje izkazalo, da je šlo za istega človeka in je torej v resnici delo dveh čistilk opravila ena. Z Onkološkega inštituta so nam sporočili, da so podjetje na to pisno opozorili, medtem ko direktor Cleaninga Matjaž Madon na vprašanje, ali se je to res zgodilo, ni konkretno odgovoril. Zapisal je, da je »družba Cleaning zavezana k verodostojnim in transparentnim evidencam, ki odražajo dejansko stanje opravljenega dela vsakega zaposlenega, skladno z zahtevami zakona«.

Pri Delavski svetovalnici so medtem prepričani, da je Cleaning zavajal s prirejanjem razporeditve dela. »To je mogoče predvsem zato, ker naročniki praviloma sploh ne vedo, koliko ljudi pri njih čisti, kdo so ljudje, ki pri njih čistijo, v kakšnih pogodbenih razmerjih so. Čistilke in čistilci so pogosto nevidni delavci,« pravi Laura Orel iz Delavske svetovalnice, ki meni, da je prikazovanje večjega števila delavcev, kot jih v resnici dela, zadosten razlog za to, da bi naročnik lahko prekinil pogodbo z izvajalcem. In da bi moral delavce direktno zaposliti, za kar se Delavska svetovalnica že nekaj časa zavzema pri več javnih inštitucijah.

Isti vir, ki nas je seznanil z domnevnim prirejanjem razporeditve dela, nam je pokazal seznam ur, ki jih je nekdo od zaposlenih opravil v določenem mesecu, in plačni list. Med dokumentoma je vidna neskladnost, kajti na plačnem listu ni navedenih več kot dvajset nadur, ki so navedene na seznamu oddelanih ur. Naš vir k temu dodaja, da diskrepanco v statistiki opravljenih ur in na plačilnem listu včasih odpravljajo s plačilom na roke. Vse to Madon zanika. Trdi, da poslujejo v skladu z zakonom in da nadur čistilke praviloma nimajo, saj je delo normirano in optimizirano glede na standarde. »V primeru nadur ravnamo skladno z našim pravilnikom o delovnem času, ki zajema tudi plačilo nadur,« zatrjuje. Na Onkološkem inštitutu pravijo, da z domnevnimi nepravilnostmi pri plačevanju nadur niso seznanjeni.